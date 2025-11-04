El ‘mamabús’ extremeño entra de lleno en el rifirrafe político

En los tiempos en que la política lo copa todo, el ‘mamabús’ extremeño se ha convertido en el epicentro de un agrio enfrentamiento entre PP y PSOE a costa de la contratación, por parte de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, de la empresa Centro de Diagnóstico Granada para los trabajos que llevan a cabo las unidades móviles que realizan las mamografías en las zonas rurales, dentro del Programa de Detección del Cáncer de Mama de la Junta de Extremadura.

Críticas del PSOE

La polémica se inició el domingo, cuando el PSOE de Extremadura pidió explicaciones a la Junta por este contrato, al ser la misma empresa que "ha generado el enorme problema de los cribados en Andalucía", escribió la portavoz socialista de Sanidad, Isabel Gil Rosiña, en redes sociales. Alegó que "parece razonable" que la consejería exponga los motivos, y le exigió que aclare cualquier duda que pueda surgir a las extremeñas.

"Nos parece que es una exigencia razonable y pedimos a la consejera y a la presidenta de la Junta un mínimo de sensibilidad pensando en las dudas que en este momento pueden existir en las mujeres extremeñas", señaló.

Precisamente, más de 11.000 extremeñas están citadas durante noviembre en el programa de mamografías, que desde enero incluye a mujeres de 48 años y que cuenta con tres unidades móviles, además de los centros de Atención Especializada del SES.

Respuesta de María Guardiola

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, respondió ayer acusando al PSOE de "jugar con el miedo de las mujeres y con la angustia de tener cáncer", lo que a su juicio "es lo más sucio" que ha visto en política "en mucho tiempo".

El PSOE "ha pasado los límites de la ética", espetó Guardiola, que no quiso "ni entrar a valorar" la solicitud de explicaciones por parte de esta formación. "Extremadura posee magníficos profesionales y el sistema funciona muy bien; solo hay que preguntarle a los pacientes y a las asociaciones en este ámbito. El PSOE se retrata solo", indicó.

Visita al Centro de Reproducción Asistida

Guardiola realizó estas declaraciones con motivo de su visita al Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida (CERHA), que desde Badajoz da cobertura a toda la comunidad autónoma. Acompañada de la consejera de Sanidad, Sara García-Espada, pudo conocer un sistema vanguardista de time-lapse que permite seguir el desarrollo de los embriones minuto a minuto sin interrumpir su crecimiento. Se trata de una innovación que ha multiplicado por cuatro los embriones viables y mejorado de forma notable las tasas de gestación.

En una región donde cada vez nacen menos niños, el centro se ha convertido en una de las principales puertas a la maternidad, atendiendo cada año a quienes buscan ser padres mediante tratamientos como la inseminación artificial o la fecundación in vitro (FIV). Ahora ofrece la posibilidad de acceder a programas de donación de ovocitos a mujeres de hasta 40 años, una opción que antes solo se ofrecía a pacientes menores de 36 con fallos ováricos precoces o enfermedades genéticas. En sus 20 años de funcionamiento, el CERHA ha contribuido al nacimiento de unos 2.500 bebés (el 2% de los partos de la región).

Día Mundial del Ictus

La presidenta también visitó el Hospital Casaverde Extremadura con motivo del Día Mundial del Ictus. Los profesionales afirman que constituye la primera causa de discapacidad severa en España y la primera causa de muerte en mujeres. Cada año se registran en Extremadura cerca de 2.500 casos, y uno de cada tres supervivientes necesita rehabilitación intensiva temprana. La prevención es fundamental, puesto que entre un 80% y un 90% de los ictus se pueden evitar con un estilo de vida saludable.