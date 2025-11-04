Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la convocatoria de ayudas para la entrada de una vivienda protegida de nueva construcción, que podrán alcanzar hasta los 10.000 euros por solicitante, y que podrán solicitarse a partir de este miércoles, 5 de noviembre, durante un plazo de un año.

Las subvenciones se enmarcan en el 'Programa de ayuda directa a la entrada' y están destinadas a quienes adquieran o les sean adjudicadas viviendas protegidas de nueva construcción, siempre que cuenten con calificación definitiva concedida conforme a planes anteriores a 2013-2016, o calificación provisional otorgada dentro de ese plan o de los posteriores, en cuyo caso la definitiva deberá obtenerse antes del 1 de enero de 2026.

La convocatoria, dotada con 1.372.000 euros para las anualidades 2025 y 2026 —300.000 euros este año y 1.072.000 euros el próximo—, está financiada con fondos propios de la comunidad autónoma.

Cuantías y orden de concesión

Las cuantías varían según el tipo de vivienda y el nivel de ingresos: 3.000 euros para viviendas protegidas de régimen general o especial calificadas definitivamente conforme a planes anteriores a 2013-2016; y 6.000 o 9.000 euros para viviendas de régimen especial calificadas provisionalmente bajo el Plan 2013-2016 o posteriores, en función de los ingresos del solicitante.

A estas cantidades se añadirán 1.000 euros adicionales para los casos de protección preferente, que incluyen jóvenes, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género o terrorismo y personas con discapacidad.

Las ayudas se concederán conforme se vayan solicitando por las personas que cumplan los requisitos, y las solicitudes se resolverán por riguroso orden de entrada, según recoge el DOE. La convocatoria se rige por el Decreto 111/2024, de 3 de septiembre, que regula las subvenciones de vivienda protegida autopromovida, la ayuda directa a la entrada y las ayudas al promotor de vivienda protegida de nueva construcción.

Destinatarios

Podrán acceder a las ayudas quienes hayan comprado o recibido una vivienda protegida de nueva construcción y cumplan los requisitos establecidos. Entre ellos, tener unos ingresos anuales superiores a una vez el IPREM y no mayores de 3,5 veces ese indicador (ingresos entre unos 8.400 y 29.400 euros anuales, dependiendo del tamaño de la unidad familiar y de si el IPREM se computa en 12 o 14 pagas), y no poseer otra vivienda en propiedad o usufructo en España, salvo las excepciones contempladas en la convocatoria.

Además, los contratos de compraventa o adjudicación deben haberse firmado antes del 15 de julio de 2023 e incluir las condiciones previstas en las bases, como la cesión del derecho al cobro de la ayuda a la promotora o entidad vendedora.