Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de noviembre
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Cilleros y Ecoparque: otros casos de sucesos pendientes con bebés involucrados
La instrucción del caso de la mujer acusada de matar a su bebé se ha prorrogado
Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
El presidente provincial de Vox, Óscar Fernández Calle, abre el acto celebrado en el Gran Teatro de Cáceres acusando a María Guardiola de tener decidido el adelanto electoral desde antes del verano y de usar los presupuestos como pretexto
El 'mamabús' extremeño entra de lleno en el rifirrafe político
El PSOE pide explicaciones por la contratación en Extremadura de una empresa andaluza que relaciona con los problemas de cribado, y Guardiola replica: "es lo más sucio que he visto en política en mucho tiempo"
Juicio a un concejal de Las Hurdes por un supuesto delito de amenazas
Una pareja de residentes en Las Mestas han interpuesto una demanda contra él y se le juzgará el 12 de noviembre en Plasencia
La Junta espera al TSJEx para resolver el proceso de estabilización de técnico de empleo
El concurso de méritos fue declarado nulo en 2024 y está pendiente de la resolución del incidente de ejecución presenado por la Junta para solucionarlo
