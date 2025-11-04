Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La instrucción del caso de la mujer acusada de matar a su bebé se ha prorrogado

El presidente provincial de Vox, Óscar Fernández Calle, abre el acto celebrado en el Gran Teatro de Cáceres acusando a María Guardiola de tener decidido el adelanto electoral desde antes del verano y de usar los presupuestos como pretexto

El PSOE pide explicaciones por la contratación en Extremadura de una empresa andaluza que relaciona con los problemas de cribado, y Guardiola replica: "es lo más sucio que he visto en política en mucho tiempo"

Una pareja de residentes en Las Mestas han interpuesto una demanda contra él y se le juzgará el 12 de noviembre en Plasencia

El concurso de méritos fue declarado nulo en 2024 y está pendiente de la resolución del incidente de ejecución presenado por la Junta para solucionarlo