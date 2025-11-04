Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Imagen de la detención de una pareja por el caso del bebé secuestrado la semana pasada en Navalmoral de la Mata.

Imagen de la detención de una pareja por el caso del bebé secuestrado la semana pasada en Navalmoral de la Mata. / Guardia Civil

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Cilleros y Ecoparque: otros casos de sucesos pendientes con bebés involucrados

La instrucción del caso de la mujer acusada de matar a su bebé se ha prorrogado

Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle

El presidente provincial de Vox, Óscar Fernández Calle, abre el acto celebrado en el Gran Teatro de Cáceres acusando a María Guardiola de tener decidido el adelanto electoral desde antes del verano y de usar los presupuestos como pretexto

El 'mamabús' extremeño entra de lleno en el rifirrafe político

El PSOE pide explicaciones por la contratación en Extremadura de una empresa andaluza que relaciona con los problemas de cribado, y Guardiola replica: "es lo más sucio que he visto en política en mucho tiempo"

Juicio a un concejal de Las Hurdes por un supuesto delito de amenazas

Una pareja de residentes en Las Mestas han interpuesto una demanda contra él y se le juzgará el 12 de noviembre en Plasencia

La Junta espera al TSJEx para resolver el proceso de estabilización de técnico de empleo

El concurso de méritos fue declarado nulo en 2024 y está pendiente de la resolución del incidente de ejecución presenado por la Junta para solucionarlo

