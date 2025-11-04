La Junta responde a Santiago Abascal: "Sus lemas están vacíos y alejados de la realidad de Extremadura"

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha reprochado este martes al presidente de Vox, Santiago Abascal, su "absoluto desconocimiento" y su "absoluta ignorancia" sobre la realidad de la comunidad autónoma tras las críticas que lanzó el lunes en Cáceres a la política de pactos de la presidenta regional, María Guardiola. "Quizás el señor Abascal no se ha enterado todavía de esto, que lo primero que hace la presidenta es llamar a este grupo para que se siente y podamos hablar de los presupuestos. Y en esa reunión, como ustedes bien saben, ni siquiera se sientan", ha recordado la portavoz.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Manzano ha señalado que le gustaría que el líder de Vox "aprovechase sus visitas a Extremadura para informarse un poco más de cómo es esta región". Según Manzano, las palabras de Abascal "responden a grandes lemas vacíos de contenido" que pueden servir a su partido, pero que "están alejados por completo de la realidad de Extremadura, de la gestión y de lo que necesita esta tierra, que son 8.600 millones para seguir prestando servicios públicos".

Jorge Valiente

La "bancarrota" de la Junta

Manzano ha lamentado durante la negociación de los presupuestos para 2026, Vox no haya presentado propuestas "materializables", pese a disponer de toda la documentación y el detalle de los gastos. Según ha recordado, el grupo propuso la eliminación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, una medida que supondría la pérdida de 150 millones de euros anuales para las arcas autonómicas.

"Eso es desconocimiento absoluto del sistema tributario y de que los recursos son necesarios para prestar servicios públicos. Y es que, en materia de servicios públicos, después de conocer el anexo de gastos al detalle, no ha habido ninguna propuesta en concreto, nada, absolutamente nada", ha subrayado.

Romper el bloqueo

En su comparecencia, la portavoz ha defendido la decisión de María Guardiola de convocar elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre, una medida que atribuye al "bloqueo permanente" generado por la presentación de tres enmiendas a la totalidad a los presupuestos. En este punto, ha recordado que una segunda prórroga presupuestaria supondría "perder 600 millones de euros" y ha insistido en que el objetivo del Gobierno regional es "mantener la estabilidad y garantizar los servicios públicos".

Sobre los últimos sondeos que apuntan a un resultado similar al actual y que volvería a situar a Vox como fuerza necesaria para alcanzar la mayoría, Manzano ha sido tajante: "Lo que vale es la palabra de los extremeños manifestada el día 21 de diciembre en las urnas. Es lo que desde un primer momento hemos querido escuchar, ante lo sucedido con los presupuestos".

Manzano ha concluido asegurando que la Junta seguirá abierta al diálogo, pero ha reiterado a Abascal de que debe conocer mejor la comunidad antes de plantear medidas alejadas de su realidad económica y social. "Que tenga muy claro que si las propuestas que haga su grupo son buenas para los extremeños, este Gobierno las acogerá como ha hecho siempre", ha afirmado. "Pero lo primero son Extremadura y los extremeños", ha zanjado.