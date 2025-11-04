El SES estrena la vacunación contra el virus respiratorio sincitial para los mayores de residencias

El Servicio Extremeño de Salud (SES) estrenó ayer la principal novedad de la nueva campaña de vacunación frente a los virus respiratorios que acaba de comenzar hace quince días en Extremadura. Este pasado lunes, por primera vez, la sanidad pública extremeña ha empezado a vacunar frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) a la población mayor de 60 años que se encuentra institucionalizada en residencias de mayores y también a aquellas personas que tienen un trasplante de pulmón. «Esto supone un paso más en la protección de la salud de las personas más vulnerables, puesto que el VRS es causa importante de morbilidad y mortalidad en la población adulta», señalan desde la administración sanitaria, que espera que se vacune el mayor porcentaje de la población diana.

Por el momento, no se han ofrecido datos sobre cuántas personas están llamadas a recibir por primera vez esta vacuna, pero hay que tener en cuenta que la región dispone de más de 250 residencias de mayores, por lo que podrían ser miles de personas.

15.000 dosis

Para ello, el Servicio Extremeño de Salud ha adquirido unas 15.000 dosis de esta vacuna, con una inversión de casi dos millones de euros, que también se utilizan para inmunizar a la población infantil. De hecho, Extremadura comenzó a vacunar a los menores de seis meses a partir del año 2023, contribuyendo así a reducir las hospitalizaciones causadas por bronquiolitis y neumonías en los más pequeños.

Comprobados esos efectos positivos, los expertos también han decidido introducir esta vacuna a los mayores más vulnerables teniendo en cuenta que son la población que presenta más ingresos por VRS durante los meses más fríos, lo cual la protección puede reducir el impacto de la infecciones respiratorias en la región.

«Esta vacunación pionera marca un hito en la prevención de las enfermedades respiratorias graves en personas mayores vulnerables y sitúa a Extremadura en la vanguardia de la prevención de enfermedades respiratorias graves». No es la única comunidad que extiende la vacuna frente al VRS a los más mayores, ya que Madrid también ha comenzado este año a proteger a la población vulnerable en la sanidad pública.

¿Qué es el VRS?

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) es un patógeno estacional común y contagioso que infecta las vías respiratorias inferiores, causando epidemias anuales en todo el mundo y afectando de manera más frecuente a lactantes. Generalmente la detección de casos se incrementa a partir del mes de noviembre, alcanzando su pico epidémico entre diciembre y enero.