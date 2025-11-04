Calendario
Estos son los domingos y festivos de 2026 en los que abrirá el comercio en Extremadura
Adicionalmente, las corporaciones locales tendrán que establecer dos días a su elección
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes una resolución por la que se determinan los domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 2026. Tras la propuesta del Consejo de Comercio, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha aprobado ocho días festivos del año 2026 de apertura autorizada para establecimientos comerciales ubicados en la región.
Ocho festivos de apertura autorizada
En concreto, los días 11 de enero, 2 de abril, 15 de agosto, 12 de octubre, 2 de noviembre, 29 de noviembre, 7 de diciembre y 20 de diciembre.
Adicionalmente, las corporaciones locales tendrán que establecer dos días a su elección que deberán ser comunicados desde el miércoles, 5 de noviembre, hasta antes del 15 de diciembre de este año. A falta de tal comunicación, se consideran autorizados los dos festivos locales en el calendario laboral oficial.
Las corporaciones locales pueden realizar dicho trámite a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Junta.
- Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
- El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?
- Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
- El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años
- Los pueblos de Extremadura donde más ha llovido: Guadalupe encabeza la lista con más de 46 litros
- Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle