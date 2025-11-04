Estos son los domingos y festivos de 2026 en los que abrirá el comercio en Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes una resolución por la que se determinan los domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 2026. Tras la propuesta del Consejo de Comercio, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha aprobado ocho días festivos del año 2026 de apertura autorizada para establecimientos comerciales ubicados en la región.

Ocho festivos de apertura autorizada

En concreto, los días 11 de enero, 2 de abril, 15 de agosto, 12 de octubre, 2 de noviembre, 29 de noviembre, 7 de diciembre y 20 de diciembre.

Adicionalmente, las corporaciones locales tendrán que establecer dos días a su elección que deberán ser comunicados desde el miércoles, 5 de noviembre, hasta antes del 15 de diciembre de este año. A falta de tal comunicación, se consideran autorizados los dos festivos locales en el calendario laboral oficial.

Las corporaciones locales pueden realizar dicho trámite a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Junta.