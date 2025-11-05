Ayudas directas
Más de 7.700 jóvenes extremeños recibirán 400 euros: en qué podrán gastarlos
El 71,7% de los jóvenes de 18 años en Extremadura ha solicitado la iniciativa para vivir nuevas experiencias culturales
La convocatoria de ayudas culturales dirigida a quienes cumplen 18 años ha tenido una alta acogida en Extremadura, donde 7.749 jóvenes han presentado su solicitud. La cifra equivale al 71,75% del total de extremeños de esa edad, estimados en 10.800 según el Instituto Nacional de Estadística.
Por provincias, el programa ha sido solicitado por 5.097 jóvenes en Badajoz y 2.652 en Cáceres.
En el conjunto del país, 366.443 jóvenes nacidos en 2007 han pedido esta ayuda, lo que representa un 68,5% de la población de esa generación. La participación ha crecido respecto al año anterior, con casi 28.000 solicitudes más, y eleva a más de 1,3 millones los beneficiarios desde su puesta en marcha en 2022.
Una vez registradas y firmadas, las solicitudes pasan por un proceso de verificación individual antes de la concesión definitiva. Mientras tanto, Correos ha comenzado a enviar las tarjetas físicas y virtuales que permitirán activar la ayuda.
400 euros para gastar en cultura
La iniciativa, conocida como Bono Cultural Joven, se materializa en una tarjeta prepago que los beneficiarios pueden usar durante un año en más de 3.800 establecimientos de toda España.
El importe total, de 400 euros, se reparte en tres bloques:
- 100 euros para productos físicos (libros, discos, cómics, prensa…).
- 100 euros para productos digitales (plataformas, prensa online, videojuegos, podcast…).
- 200 euros para actividades culturales (cine, teatro, museos, danza, conciertos…).
El objetivo del Ministerio de Cultura es fomentar el acceso y la fidelización del público joven en el consumo cultural, al tiempo que refuerza el apoyo al sector.
Posibles novedades para 2026
El Ministerio estudia ampliar los usos del bono en la próxima edición para incluir la creación y formación artística, permitiendo destinar parte del importe a instrumentos, materiales o cursos culturales, tanto presenciales como en línea.
Además, trabaja para que la ayuda sea más accesible a jóvenes de entornos vulnerables, a través de colaboraciones con entidades del tercer sector que faciliten la difusión y el acompañamiento en la solicitud.
