Caja Rural de Extremadura alerta de un intento de estafa

Caja Rural de Extremadura ha avisado de un intento de estafa. Según ha informado la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx) ha sido la propia entidad afectada la que ha dado la voz de aviso sobre esta tentativa de phishing a través de sus canales oficiales.

«Hemos detectado que un perfil falso está intentando suplantar la identidad de nuestra entidad y contactando por privado a nuestros seguidores. Queremos recordarte que desde Caja Rural de Extremadura nunca contactaremos contigo por redes sociales para solicitarte información personal, bancaria o contraseñas», alerta en un mensaje en su cuenta oficial de la red Instagram, que finaliza indicando que «este es nuestro único perfil oficial (@cajaruraldeextremadura). Si recibes mensajes sospechosos o ves una cuenta similar no respondas ni facilites datos”.

Recomendaciones

La entidad adjunta una dirección web que dirige a su página oficial en la que emiten una serie de recomendaciones para protegerse ante este tipo de situaciones. Entre otras, destacan “ser precavido: desconfía de los emails/SMS que recibas cuyo remitente indique que es Ruralvía o algún servicio conocido y te solicite algún tipo de información personal. Tu entidad nunca te redirigirá a una página web para que inicies sesión ni te solicitará por esta vía que proporciones tus credenciales de usuario o el PIN de tu tarjeta”.

Igualmente, se agrega, “si el mensaje es alarmista o sospechoso y te obliga a tomar una decisión de manera inminente, es mala señal. Nunca te comunicarán la inactividad de tu cuenta o un posible bloqueo de tu tarjeta mediante estos canales. Simplemente, no contestes y ponte en contacto directamente con tu entidad".

La forma de dirigirse

Por otro lado, se aduce, "analiza como se dirigen a ti: este tipo de correos y SMS normalmente se hacen mediante envíos masivos, por lo que no suelen utilizar tu nombre, no son personalizados en cuanto al contenido y podrían contener errores gramaticales en la redacción. Fórmulas genéricas como «Estimado señor o señora» indican que probablemente estés ante una estafa”.

Asimismo, se insta a comprobar la legitimidad de las direcciones de correo electrónico: "Fíjate minuciosamente en todo lo que contienen y analiza el dominio (lo que va a continuación del “@”), búscalo en internet, etcétera. Si recibes la comunicación desde un buzón de correo tipo @gmail.com, @outlook.com o cualquier otro similar, sospecha, ya que un servicio con cierto prestigio utilizará sus propios dominios para las direcciones de email corporativas”.

En esta línea, también se señala la conveniencia de comprobar la “legitimidad de los enlaces: para inspeccionar un enlace, para el ratón por encima de la URL y aparecerá un recuadro que mostrará el sitio al cual se dirige. Revisa si coincide el texto de dicho enlace con la dirección a la que apunta. Si un enlace parece extraño, elimina el correo. Nunca hagas clic”.

Conexión segura

Por último, se aconseja, "accede a la página web de tu entidad asegurándote de que la URL empieza por HTTPS en lugar de HTTP. Busca siempre el candado que te garantiza una conexión segura: https://www.grupocajarural.es/"