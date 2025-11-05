Las croquetas extremeñas del barrio más gastro de Madrid: de morcilla de Guadalupe, caldereta, patatera y ¡carabineros!

"Si tú me croqueteas, yo te croqueteo", es el lema de María Croquetas, un gastrobar situado en uno de los distritos más atractivos, a la par que castizos, de Madrid capital, Chamberí.

Aquí ha recalado un influencer gastronómico muy seguido, Cocituber, para degustar una selección de su especialidad, las croquetas. Croquetas que se pueden acompañar con vinos y copas en un ambiente informal que mantiene su esencia de bar.

Ración de croquetas extremeñas en María Croquetas. / Cocituber

Pues bien, Cocituber, siempre dispuesto a chuparse los dedos -en el sentido más literal de la frase- se ha decantado por unas croquetas elaboradas con producto 100% extremeño: morcilla de Guadalupe, miel de Las Hurdes y caldereta. El 'gastrónomo' ha patinado un poco al incluir como producto extremeño los carabineros, de hecho, afirma, han sido estas croquetas las que más le han sorprendido.

Carabineros extremeños

No es que no elaboremos en Extremadura croquetas de carabineros, que las hacemos, y muy bien, pero tanto como atribuirnos este manjar marítimo... (Aunque pensándolo bien, quizás podríamos introducirlos en nuestros kilómetros de costa dulce).

Ideas peregrinas al margen, Cocituber ha probado las croquetas de patatera con miel de Las Hurdes, las clásicas de morcilla de Guadalupe y unas de sabrosa caldereta extremeña, más típica de pueblos del sur de la región.

Tres combinaciones que triunfan en pleno centro de Madrid, donde de postre toman unas croquetas de chocolate. La ración, según el influencer, cuesta 12,50 euros y "se sale cenado". "Son supercremosas y se nota que usan productos de calidad". Palabra de Cocituber.

Cocituber en Extremadura

No es la primera vez que Cocituber hace referencia a Extremadura, de hecho, el influencer ha pasado por varios establecimientos de la región. El pasado mes de mayo, sin ir más lejos, comió en La Troya, el centenario mesón de Trujillo. Toda una "odisea" para Alfonso Ortega, como se llama este crítico que deja reseñas en sus redes sociales de todos los sitios por los que pasa.

"Llevamos 15 minutos sentados y aquí no hace ni puto caso nadie, están ahí hablando", así abriendo boca se despacha Ortega al inicio del video de La Troya, que termina "muy contento aquí en Trujillo" después de meterse entre pecho y espalda media ración de Torta del Casar, un revuelto de cardo, migas extremeñas con huevo frito, caldereta de cordero y flan de postre.

Ponzano

Gastronómicamente hablando, Chamberí es hablar de la calle Ponzano, donde se encuentran algunos de los establecimientos más de moda de Madrid. Un lugar de culto para el tapeo y el alterne picando algo, que se pone hasta la bandera los jueves y el fin de semana.

Su secreto, una variada oferta que ha conquistado a un público joven. En la zona hay desde bares y tascas de toda la vida a vanguardistas gastrobares y restaurantes de alta cocina. Entre sus imprescindibles: Sala de Despiece, Lana, Teje y Maneje o Fide.