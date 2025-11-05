Guardiola rechaza el debate electoral de RTVE mientras Vox y Unidas confirman su participación: "Tiene miedo de que se conozcan sus mentiras"

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha rechazado participar en el debate electoral propuesto por Radiotelevisión Española (RTVE) con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura. En cambio, ha mostrado su disposición a hacerlo en medios de ámbito autonómico.

Desde el Partido Popular califican la propuesta de RTVE de "sorprendente" y consideran que desvirtúa el carácter autonómico de los comicios. "Nunca durante los gobiernos socialistas en Extremadura se organizó un debate de alcance nacional sobre unas elecciones autonómicas", señala el PP en un comunicado. Recuerda que ya existe una televisión pública regional en la que tradicionalmente se celebran estos encuentros: Canal Extremadura.

Lucía Feijoo Viera

Estrategia de Moncloa

Los populares interpretan la iniciativa de RTVE como una estrategia política impulsada desde Moncloa con el fin de "convertir un proceso electoral autonómico en una herramienta más de su campaña nacional". "Es una instrumentalización descarada", han lamentado después de que el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, haya confirmado su participación en este debate.

En cualquier caso, el PP mantiene su disposición a debatir "en el ámbito autonómico, en los medios públicos extremeños y en condiciones de igualdad", con el objetivo de informar a los ciudadanos sobre los programas electorales.

Vox confirma su asistencia

Vox también aplaude la propuesta de debate en RTVE, que considera "la mejor ocasión" para que los extremeños escuchen "sin filtros" sus propuestas. La formación de Santiago Abascal afirma que defenderá a los extremeños frente a "la estafa política del Partido Popular y el evidente fracaso del gobierno de María Guardiola", al que acusan de continuar con las políticas socialistas que durante décadas "han condenado a la región al abandono y la pérdida de oportunidades".

Diputados de Vox en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / Asamblea de Extremadura

Vox asegura que acudirá al debate para contrastar proyectos y denunciar que el PP "ha asumido la agenda ideológica y económica de la izquierda". La formación presentará su alternativa para garantizar empleo, seguridad, apoyo al sector primario, bajada de impuestos, impulso económico y protección de las familias. "Extremadura merece una transformación real, no un relevo de siglas para continuar con las mismas políticas", defiende.

Unidas dice que Guardiola "tiene miedo"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también se ha mostrado dispuesta a participar en el debate al considerar que "todos los espacios públicos para confrontar ideas y programas son absolutamente necesarios". A su juicio, la negativa de Guardiola se debe a que "tiene miedo a que a nivel nacional se conozcan sus mentiras, sus falsas promesas y sus incumplimientos".

Fotogalería | El pleno de la Asamblea de Extremadura en imágenes / Javier Cintas

Según De Miguel, la propuesta de RTVE es una oportunidad para que "Extremadura tenga el protagonismo que se merece" en el conjunto del país, ya que sería retransmitido por el Canal 24 Horas. "Tenemos una oportunidad de oro para que se hable de nuestros problemas y necesidades, pero la señora Guardiola se niega porque pretende que la campaña se estatalice, y que solo se hable de Junts, Pedro Sánchez, los Koldos y los Ábalos", ha defendido.

La líder de la coalición ha recordado que debates de carácter nacional se han celebrado en otras comunidades como Madrid, Andalucía, Euskadi o Cataluña, y ha asegurado que Unidas por Extremadura hará una campaña "pegada al territorio, de Extremadura, para Extremadura y en Extremadura".