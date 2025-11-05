La Junta premia por primera vez a los mejores alumnos que acceden a la UEx: 2.500 euros a las mejores notas

Lo anunció la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, el pasado mes de marzo y hoy se ha convocado la primera convocatoria. Se trata de unos galardones que la Junta de Extremadura ha creado este año para reconocer a los alumnos extremeños que se han quedado a estudiar en la Universidad de Extremadura (UEx) este año y el anterior.

Se denominan formalmente Premios a la Excelencia Académica y cuentan con dos galardones. Por un lado, en la modalidad 'Arraigo' se reconocerá a los nuevos estudiantes universitarios que han obtenido este año las mejores notas de selectividad en cada una de las titulaciones en las que se han matriculado de la UEx. Y hay una segunda modalidad, denominada 'Talento', para premiar al alumnado que entró en la UEx el curso pasado (con al menos 60 grados matriculados) y obtuvo la nota media más alta de cada grado.

"Por una parte, queremos reconocer el esfuerzo individual del estudiante, su talento, pero también su tesón, su responsabilidad y su trayectoria académica; y por otra, queremos poner en valor el compromiso de nuestros jóvenes con esta tierra, queremos valorar el talento extremeño que apuesto por Extremadura y decide seguir formándose en nuestra región por cuanto esta decisión aporta valor al potencial que tenemos como región", señala la consejería en la convocatoria, publicada esta mañana en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Según la resolución, estos galardones cuentan con una dotación económica de 2.500 euros y un diploma acreditativo por cada titulación de grado impartida en la UEx y en su centro adscrito de Almendralejo. La convocatoria cuenta con una financiación máxima de 350.000 euros. Los premios son compatibles con otras becas y ayudas públicas o privadas y se abonarán en un solo pago mediante transferencia bancaria una vez concedidos.

Propuesta de dos candidaturas por modalidad

Las secretarías de cada uno de los centros universitarios serán las encargadas de proponer hasta dos candidaturas por modalidad y titulación, conforme a los criterios de excelencia académica. La comisión de valoración estará integrada por representantes de la Junta de Extremadura y de la Universidad de Extremadura.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a partir de este jueves, 6 de noviembre, y deberá realizarse de forma electrónica a través de la sede corporativa de la Junta de Extremadura.