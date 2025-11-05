Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Arquitectos de Sevilla redactarán por 420.000 euros el proyecto del hospital Provincial de Cáceres

La mesa de contratación propone a Reina Asociados estudio de arquitectura tras lograr la mejor puntuación (85,21 puntos) de las siete ofertas

Dermatosis nodular, el ‘nuevo’ virus que pone en jaque a los ganaderos extremeños

España vacunará a medio millón de vacas de modo preventivo para evitar el avance de esta patología, inocua para los humanos, pero muy contagiosa

"Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal", el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?

El siniestro con cuatro vehículos y varios heridos vuelve a poner el foco en la limitación de velocidad y en el pasado de la Ronda Norte, que llegó a tener radares activos en el pasado

Aparece una necrópolis bajoimperial en la villa romana de la carretera de Sevilla

Se han localizado 19 tumbas romanas y 12 enterramientos islámicos

Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de Plasencia: el próximo año sacará 17 plazas

Incluirá personal de cultura, administración, urbanismo, biblioteca, obras o limpieza

  1. Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
  2. El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
  3. El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
  4. Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
  5. ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?
  6. Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
  7. El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años
  8. Los pueblos de Extremadura donde más ha llovido: Guadalupe encabeza la lista con más de 46 litros

