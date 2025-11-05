Actualidad informativa
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de noviembre
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Arquitectos de Sevilla redactarán por 420.000 euros el proyecto del hospital Provincial de Cáceres
La mesa de contratación propone a Reina Asociados estudio de arquitectura tras lograr la mejor puntuación (85,21 puntos) de las siete ofertas
Dermatosis nodular, el ‘nuevo’ virus que pone en jaque a los ganaderos extremeños
España vacunará a medio millón de vacas de modo preventivo para evitar el avance de esta patología, inocua para los humanos, pero muy contagiosa
"Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal", el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
El siniestro con cuatro vehículos y varios heridos vuelve a poner el foco en la limitación de velocidad y en el pasado de la Ronda Norte, que llegó a tener radares activos en el pasado
Aparece una necrópolis bajoimperial en la villa romana de la carretera de Sevilla
Se han localizado 19 tumbas romanas y 12 enterramientos islámicos
Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de Plasencia: el próximo año sacará 17 plazas
Incluirá personal de cultura, administración, urbanismo, biblioteca, obras o limpieza
