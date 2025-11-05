Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La mesa de contratación propone a Reina Asociados estudio de arquitectura tras lograr la mejor puntuación (85,21 puntos) de las siete ofertas

España vacunará a medio millón de vacas de modo preventivo para evitar el avance de esta patología, inocua para los humanos, pero muy contagiosa

El siniestro con cuatro vehículos y varios heridos vuelve a poner el foco en la limitación de velocidad y en el pasado de la Ronda Norte, que llegó a tener radares activos en el pasado

Se han localizado 19 tumbas romanas y 12 enterramientos islámicos

Incluirá personal de cultura, administración, urbanismo, biblioteca, obras o limpieza