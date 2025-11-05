Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

El PSOE aplaza el mitin de Pedro Sánchez en Mérida por el temporal en Extremadura

La nueva fecha se anunciará próximamente

Archivo - El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del 15º Congreso del PSOE de Extremadura.

Archivo - El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del 15º Congreso del PSOE de Extremadura. / Carlos Criado - Europa Press - Archivo

Rocío Entonado Arias

Mérida

El PSOE de Extremadura ha decidido aplazar el acto público previsto para este miércoles en el que iba a participar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido al fuerte temporal de lluvias y tormentas que afecta a buena parte de la región. El mitin, que suponía la apertura de la precampaña socialista de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, estaba programado a las 18.00 horas en el hotel Las Lomas de Mérida.

El Comité Electoral regional ha tomado la decisión para evitar el desplazamiento de los cientos de militantes que se esperaban desde distintos puntos de Extremadura, según ha explicado el partido. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta naranja por lluvias y tormentas hasta las 22.00 horas de este miércoles, lo que ha llevado a los socialistas a aplazar el acto por prudencia.

"Las condiciones climatológicas y los desplazamientos que van a producirse no aconsejan que se realicen en el día de hoy, y por tanto se anunciará próximamente la nueva fecha de celebración", ha indicado el portavoz de campaña del PSOE y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

VIDEO | Una fuerte tromba de agua inunda la estación de autobuses en Cáceres

VIDEO | Una fuerte tromba de agua inunda la estación de autobuses en Cáceres

Jorge Valiente

Gallardo pide prudencia

El candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho un llamamiento a la prudencia de la ciudadanía ante los efectos del temporal.

"Sigo con preocupación los efectos del temporal que está dejando lluvias intensas en distintos puntos de Extremadura. Pedimos a la ciudadanía la máxima prudencia: evitemos desplazamientos innecesarios y sigamos en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Lo más importante son las vidas de las personas. Por eso hemos aplazado el acto público previsto para hoy en Mérida. Nuestro reconocimiento a los equipos que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de todos y todas", ha escrito en la red social X.

Fuerte apoyo federal en la campaña

El mitin en Mérida estaba llamado a ser el primer gran acto de precampaña con presencia de Pedro Sánchez, en un gesto de respaldo directo al candidato socialista. Desde el partido subrayan que el presidente del Gobierno "viajará a Extremadura las veces que sea necesario" durante la campaña y que varios ministros del Ejecutivo también participarán en actos públicos por toda la comunidad.

Además de Sánchez y Gallardo, estaban previstas las intervenciones de la vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Laura Iglesias Cano; del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; y de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez.

Noticias relacionadas y más

El PSOE anunciará en las próximas horas la nueva fecha del acto, una vez mejoren las condiciones meteorológicas y se garantice la seguridad de los desplazamientos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
  2. El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
  3. El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
  4. Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
  5. ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?
  6. Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
  7. El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años
  8. Los pueblos de Extremadura donde más ha llovido: Guadalupe encabeza la lista con más de 46 litros

El PSOE aplaza el mitin de Pedro Sánchez en Mérida por el temporal en Extremadura

El PSOE aplaza el mitin de Pedro Sánchez en Mérida por el temporal en Extremadura

Fundación Mujeres, el juez Rafael Estévez y María del Carmen Fraire, premios 'Menina' de la Delegación del Gobierno

Fundación Mujeres, el juez Rafael Estévez y María del Carmen Fraire, premios 'Menina' de la Delegación del Gobierno

Más de 7.700 jóvenes extremeños recibirán 400 euros: en qué podrán gastarlos

Más de 7.700 jóvenes extremeños recibirán 400 euros: en qué podrán gastarlos

Caja Rural de Extremadura alerta de un intento de estafa

Caja Rural de Extremadura alerta de un intento de estafa

El SES implantará la categoría estatutaria de Podólogo y creará 14 plazas para Cuidados Paliativos

El SES implantará la categoría estatutaria de Podólogo y creará 14 plazas para Cuidados Paliativos

Renfe establece 74 servicios de autobús para la movilidad de los viajeros por obras de alta velocidad en Navalmoral

Renfe establece 74 servicios de autobús para la movilidad de los viajeros por obras de alta velocidad en Navalmoral

Las croquetas extremeñas del barrio más gastro de Madrid: de morcilla de Guadalupe, caldereta, patatera y ¡carabineros!

Las croquetas extremeñas del barrio más gastro de Madrid: de morcilla de Guadalupe, caldereta, patatera y ¡carabineros!

La Junta premia por primera vez a los mejores alumnos que acceden a la UEx: 2.500 euros a las mejores notas

La Junta premia por primera vez a los mejores alumnos que acceden a la UEx: 2.500 euros a las mejores notas
Tracking Pixel Contents