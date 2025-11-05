Renfe establece 74 servicios de autobús para la movilidad de los viajeros por obras de alta velocidad en Navalmoral

Renfe establece la circulación de 74 servicios de autobús para garantizar la movilidad de los viajeros entre Extremadura y Madrid durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, en el que Adif ha programado trabajos de construcción de la nueva línea de alta velocidad a su paso por la estación de Navalmoral de la Mata (Cáceres) que no son compatibles con la circulación ferroviaria.

Según ha explicado Renfe en nota de prensa, en concreto, Adif concentrará en estos dos días los trabajos para conectar y poner en servicio un trazado de nueva vía de la línea de ferrocarril a Extremadura a su paso por la estación morala, para realizar así actuaciones en la zona de la vía actual. Además, llevará a cabo los necesarios ajustes en el sistema de señalización ferroviaria y los andenes de la estación. Dichos trabajos se enmarcan en la construcción del segundo tramo de la nueva línea de alta velocidad a Extremadura, el de Talayuela-Plasencia.

Será a partir del lunes día 10 de noviembre cuando se pondrá en uso la estación provisional de Navalmoral, ubicada al otro lado de las vías respecto a la actual, y los viajeros deberán usar el nuevo andén para subir y bajar del tren. Asimismo, se realizarán algunos ajustes horarios del servicio.

Un plan alternativo de transporte

De este modo, los trenes afectados del 8 al 9 de noviembre son los que conectan Extremadura con Madrid. Durante estos dos días los servicios de Media Distancia realizarán por carretera el tramo Monfragüe-Oropesa de Toledo, mientras que para los servicios Alvia se organizará un plan alternativo de transporte desde Badajoz hasta Oropesa.

Los billetes para viajar en estas fechas se irán poniendo progresivamente a la venta entre este miércoles y jueves, días 5 y 6. Así, Renfe informará a los viajeros sobre esta modificación temporal del servicio mediante avisos en los diferentes canales de venta y atención al público. En este sentido, ha recordado que es necesario adquirir o formalizar el billete antes de viajar y no está permitido el transporte de mascotas ni bicicletas en los servicios de transbordo por carretera.

De igual manera, se aconseja a los viajeros de Navalmoral que, debido a los cambios que se realizarán, acudan con suficiente antelación a la estación. Así, Renfe reforzará el personal y la señalización para guiar a los usuarios.