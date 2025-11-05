Mesa Sectorial de Sanidad
El SES implantará la categoría estatutaria de Podólogo y creará 14 plazas para Cuidados Paliativos
Serán siete plazas de Medicina, cinco de Enfermería y dos de Trabajo Social para ampliar la red de profesionales de los equipos de soporte de Paliativos, también pediátricos
Una nueva categoría profesional en el Servicio Extremeño de Salud (SES). La Mesa Sectorial de Sanidad, celebrada este miércoles en Mérida ha abordado, entre otros puntos del orden del día, la implantación de la categoría estatutaria de Podólogo en el SES. Esta era una reivindicación del colectivo.
En la reunión, en la que han participado los sindicatos representativos e integrantes de la mesa, se ha acordado una implantación inicial de la categoría estatutaria de Podólogo/a en determinados ámbitos de Atención Primaria para contribuir a la atención integral en el tratamiento del pie diabético, según informa la Junta en una nota.
Además, también se ha tratado la creación de 14 plazas para el Programa de Cuidados Paliativos para ampliar la red de profesionales de los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos y de los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Pediátricos del SES.
Estas plazas se distribuyen así: siete de Medicina (tres para los Equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos), cinco plazas de Enfermería, de las cuales tres serán para los Equipos de Pediátricos, y dos de Trabajo Social, que se ubicarán en cada uno de los Equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos.
