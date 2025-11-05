Estos son los doce colegios e institutos extremeños premiados por sus buenas prácticas

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación profesional ha concedido los premios 'Tomás García Verdejo' a las buenas prácticas educativas en Extremadura del curso académico 2024/2025 a doce centros educativos, según la resolución publicada este pasado martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Dentro de la modalidad A para centros educativos que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Especial han sido galardonados el CEIP Alcalde Paco de la Gala, de Granja de Torrehermosa, por la práctica 'Extremadura viva: descubriendo y celebrando nuestra identidad cultural'; y el CEIP San Isidro, de Rosalejo, por 'Bibliofest'.

También han sido premiados el CEIP Nuestra Señora de la Soledad, de Arroyo de San Serván, y la Escuela Infantil La Data, de Plasencia, por sus prácticas 'Autoescuela El Golpe' y el 'Programa Intergeneracional ¡Aprendiendo de tus recuerdos!', respectivamente.

En el apartado de centros concertados el premio ha sido para el colegio Santo Ángel, de Almendralejo, por la práctica 'Mundo Bitácora'; y el colegio Santísima Trinidad, de Plasencia, por 'La vuelta a Extremadura'.

Centros de Secundaria premiados

Por su parte, en la modalidad B, centros educativos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas de Régimen Especial, los galardonados han sido los IES Miguel Durán, de Azuaga, por el trabajo 'Los juegos olímpicos del IES Miguel Durán'; y el IES Suárez de Figueroa, de Zafra, por 'Wonder, el musical'.

Completan el listado el IESO Vía de la Plata, de Casar de Cáceres, por 'Ecovía, construyendo un futuro verde'; el IES Castillo de Luna, de Alburquerque, por 'Centro de Interpretación Castillo de Alburquerque'; IES Doctor Fernández Santana, de Los Santos de Maimona, por 'Centro Educativo Intergeneracional'; y el IESO Matías Ramón Martínez, de Burguillos del Cerro, por 'El legado secreto de Amelia'.

En la modalidad C, para proyectos de equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, el premio ha quedado desierto.

Menciones honoríficas

De igual forma, se han concedido cinco menciones honoríficas, tres en la modalidad A y dos en la modalidad B, por entender que estos proyectos deben obtener un reconocimiento que facilite su difusión a otros centros de la región para que esas buenas prácticas puedan ser aplicadas con igual éxito en los mismos.

Las menciones en la modalidad A han sido para el CEIP Santísimo Cristo de la Salud, de Aldeanueva de la Vera, por su proyecto 'Yo sí pienso en ti'; el CEIP San Francisco de Asís, de Fregenal de la Sierra, por 'Los juegos de la Inclusión'; y el colegio Sagrado Corazón de Jesús, de Trujillo, por 'Noticiero Escolar'.

En la modalidad B han sido reconocidos con una mención el IES Los Moriscos, de Hornachos, por 'Te regalo mi voz'; y el IES Profesor Hernández Pacheco, de Cáceres, por 'Respira: momentos de bienestar en nuestro centro'.

El objetivo principal de estos premios, a los que la Junta destina 30.000 euros, es reconocer y dar visibilidad a la trayectoria de aquellos centros docentes no universitarios, sostenidos con fondos públicos, que se han distinguido por sus buenas prácticas y la búsqueda de la mejora de la calidad educativa, cuya innovación y experimentación sirvan de modelo e inspiración a otras comunidades educativas.

La Junta de Extremadura convocó por primera vez los Premios 'Tomás García Verdejo' en el año 2009.