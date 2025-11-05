La región, en alerta naranja
El temporal azota Extremadura: fuertes trombas de agua, rachas de más de 80 km/h y clases suspendidas
La Universidad de Extremadura no abrirá las facultades este miércoles y mañana retomará las actividades, salvo nuevas incidencias que serían comunicadas
L. L./ Agencias
Ninguna facultad de la Universidad de Extremadura (UEx) impartirá clases en la tarde de este miércoles. Las actividades académicas se han suspendido en horario vespertino debido al aviso de alerta naranja por lluvias declarado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Según ha informado la universidad en sus redes sociales, el acceso a los campus y centros universitarios podría verse comprometido por las trombas de agua y las acumulaciones que se están produciendo en distintos puntos de Extremadura.
Las clases y todas las acciones docentes se reanudarán mañana, salvo que se produzcan nuevas incidencias, las cuales serán comunicadas oportunamente.
Lluvias intensas y daños materiales
La jornada de este miércoles se está complicando por la caída de lluvias abundantes, acompañadas de aparato eléctrico y viento. Especialmente en Cáceres, donde han caído 18 litros en media hora, se han producido inundaciones puntuales, ramas caídas y numerosos daños materiales en coches atrapados en bolsas de agua y en locales que han tenido que cerrar al público.
A la misma hora, en torno a las 13.30 horas, las trombas han ido descargando en Mérida, Badajoz, Almendralejo, Villafranca de los Barros o Calamonte. En Almendralejo y Badajoz, las lluvias han sido de gran intensidad, provocando dificultades en la circulación y atascos en varias calles, donde la Policía Local ha tenido que intervenir para regular el paso de vehículos, informa Efe.
Almendralejo y Badajoz, entre las más afectadas
En Almendralejo, vecinos han compartido vídeos en los que se observan daños ocasionados por el agua en el interior de supermercados, así como contenedores desplazados y acumulaciones que han dificultado la movilidad, especialmente en el centro del municipio.
El Ayuntamiento ha cerrado los parques Las Mercedes, La Piedad y Ramón y Cajal, además de los recintos deportivos Tomás de la Hera y San Roque, el cementerio municipal y la biblioteca, como medida de seguridad ante las fuertes rachas de viento.
En Badajoz, según el Servicio de Bomberos municipal, se han producido una veintena de intervenciones por árboles caídos, desprendimientos de cornisas y bolsas de agua, aunque sin hechos de gravedad. El Ayuntamiento ha decidido también cerrar los parques y suspender las actividades deportivas hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.
Rachas de viento de hasta 89 km/h
En cuanto al viento, la provincia de Badajoz ha registrado las rachas más altas, con Fuente de Cantos a la cabeza (89 km/h), seguida de Villafranca de los Barros (86 km/h), Olivenza y Castuera (82 km/h) y Alconchel (81 km/h).
Llamamiento a la prudencia
Distintos ayuntamientos extremeños piden en estos momentos a la población seguir las indicaciones oficiales y actuar con prudencia ante posibles nuevos episodios de tormentas.
