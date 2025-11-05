Oferta de empleo público
La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
Se trata de 80 puestos de personal de nuevo ingreso y los 21 restantes de promoción interna
La Universidad de Extremadura (UEx) ha ofertado 80 plazas de personal de nuevo ingreso y 21 plazas de promoción interna para el personal docente e investigador para el año 2025.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado dicha oferta de empleo público en la que se especifica que, en promoción interna, 18 plazas estarán destinadas a catedráticos de la universidad, dos para catedráticos de universidades vinculadas y una para catedráticos de la UEx con discapacidad.
Profesores titulares de universidad
Las 80 plazas de personal de nuevo ingreso serán para profesores titulares de la universidad, de las que 47 se accede por turno libre, tres están reservadas a personas con discapacidad, once libre con evaluación I3 y una plaza reservada a personas con discapacidad y evaluación I3, además de 18 plazas para profesores permanente laboral en sistema de acceso libre.
