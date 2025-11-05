Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oferta de empleo público

La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025

Se trata de 80 puestos de personal de nuevo ingreso y los 21 restantes de promoción interna

Trabajadora en un laboratorio.

Trabajadora en un laboratorio. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Universidad de Extremadura (UEx) ha ofertado 80 plazas de personal de nuevo ingreso y 21 plazas de promoción interna para el personal docente e investigador para el año 2025.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado dicha oferta de empleo público en la que se especifica que, en promoción interna, 18 plazas estarán destinadas a catedráticos de la universidad, dos para catedráticos de universidades vinculadas y una para catedráticos de la UEx con discapacidad.

Profesores titulares de universidad

Las 80 plazas de personal de nuevo ingreso serán para profesores titulares de la universidad, de las que 47 se accede por turno libre, tres están reservadas a personas con discapacidad, once libre con evaluación I3 y una plaza reservada a personas con discapacidad y evaluación I3, además de 18 plazas para profesores permanente laboral en sistema de acceso libre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
  2. El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
  3. El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
  4. Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
  5. ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?
  6. Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
  7. El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años
  8. Los pueblos de Extremadura donde más ha llovido: Guadalupe encabeza la lista con más de 46 litros

El Senado aprueba suprimir la fecha de cierre de Almaraz, que ahora queda en manos de Junts en el Congreso

El Senado aprueba suprimir la fecha de cierre de Almaraz, que ahora queda en manos de Junts en el Congreso

La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025

La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025

Extremadura reclama un Consejo Interterritorial urgente por los cribados y la falta de médicos

Extremadura reclama un Consejo Interterritorial urgente por los cribados y la falta de médicos

Fondenex recurre las actuaciones planteadas por la Junta en la superficie del incendio de Jarilla

Fondenex recurre las actuaciones planteadas por la Junta en la superficie del incendio de Jarilla

El temporal azota Extremadura: fuertes trombas de agua, rachas de más de 80 km/h y clases suspendidas

El temporal azota Extremadura: fuertes trombas de agua, rachas de más de 80 km/h y clases suspendidas

La Junta propone elevar de 15 a 43 las comarcas ganaderas en Extremadura para un mejor control sanitario

La Junta propone elevar de 15 a 43 las comarcas ganaderas en Extremadura para un mejor control sanitario

Guardiola rechaza el debate electoral de RTVE mientras Vox y Unidas confirman su participación: "Tiene miedo de que se conozcan sus mentiras"

Guardiola rechaza el debate electoral de RTVE mientras Vox y Unidas confirman su participación: "Tiene miedo de que se conozcan sus mentiras"

El PSOE aplaza el mitin de Pedro Sánchez en Mérida por el temporal en Extremadura

El PSOE aplaza el mitin de Pedro Sánchez en Mérida por el temporal en Extremadura
Tracking Pixel Contents