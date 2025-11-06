Una consejera de Ayuso bromea sobre las elecciones extremeñas: "¿David Sánchez, número 2 de Gallardo por Badajoz o Elvas?"

Las elecciones extremeñas del próximo 21 de diciembre se cuelan en la actualidad política madrileña. Ha sido la consejera de Economía de Isabel Díaz Ayuso, Rocío Albert, quien en una intervención en la Asamblea de Madrid ha bromeado con la posibilidad de que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, vaya "de número 2" en la lista de Miguel Ángel Gallardo "por Badajoz o Elvas", localidad portuguesa donde presuntamente residía para evadir impuestos.

Albert ha respondido así en la sesión de control a una diputada de Más Madrid que le ha preguntado por su plan antifraude centrando las críticas en la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado de haber defraudado a la Hacienda Pública más de 350.000 euros mediante la utilización de facturas falsas y deducciones de gastos ficticios en el Impuesto de Sociedades. Un caso que después ha derivado en la investigación al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos a raíz de la filtración de los correos electrónicos de González Amador.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. / Marta Fernández - Europa Press

Caso David Sánchez

"No le puedo hablar del fraude fiscal de los impuestos que corresponden a Hacienda, y mucho menos de los contribuyentes, porque nosotros sí tenemos claro que los datos son privados", ha respondido Albert.

"Sabemos que el hermano del señor Sánchez no vivía en Portugal, estaba escondido en la Moncloa. Y supongo que eso a Hacienda le interesará mucho y lo estará investigando. Tampoco le puedo decir si el señor Sánchez irá finalmente de 2 del señor Gallardo; eso sí, no sabemos si va a ir por Badajoz o bien por Elvas, ya veremos", ha añadido la consejera madrileña.

La referencia a Miguel Ángel Gallardo no pasa desapercibida en el contexto político extremeño. El líder del PSOE de Badajoz y expresidente de la Diputación provincial está inmerso en un proceso judicial por la supuesta contratación a dedo de David Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Ambos, junto a otras nueve personas, están a la espera de sentarse en el banquillo por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Tensiones en el PSOE

Se trata de una situación inédita en la política extremeña, ya que es la primera vez que un candidato a la Presidencia de la Junta afronta una campaña electoral con una causa judicial abierta por presunta corrupción. Esta circunstancia ha generado un clima de incertidumbre dentro del PSOE regional, que encara los comicios en medio de la división orgánica y el desgaste derivado del caso. Analistas políticos y voces del propio partido reconocen que el proceso penal podría condicionar el voto socialista.

La incógnita sobre cómo impactará este proceso en el resultado del 21D añade un factor de volatilidad a unas elecciones ya marcadas por la fragmentación del voto y por la pugna entre bloques. Mientras la dirección socialista insiste en cerrar filas en torno a su candidato, parte de la militancia teme que la causa judicial y las discrepancias internas acaben lastrando las opciones del PSOE en un momento decisivo para el futuro político de la región.

Arma política

La situación judicial de Gallardo ha sido instrumentalizada por sus adversarios políticos. La división dentro del partido quedó de manifiesto en el Comité Regional extraordinario del 29 de octubre, cuando el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, expresó abiertamente sus discrepancias con la proclamación de Gallardo como candidato socialista.

En este contexto, la campaña electoral extremeña empieza a resonar fuera de la región, especialmente en Madrid, donde el caso judicial del novio de Ayuso y las investigaciones sobre el entorno familiar de Pedro Sánchez se entrelazan con la batalla política nacional. La mención de Rocío Albert reaviva así la confrontación entre PP y PSOE, que trasladan al debate parlamentario madrileño las tensiones de unas elecciones autonómicas que se prevén determinantes para el tablero político extremeño.