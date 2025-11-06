Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dialecto

Este es el diccionario extremeño definitivo para forasteros

Terminología básica que debes conocer para dirigirte a un extremeño sin perderte en el intento

Jorge Segura

Viajeros, agarren lápiz y bolígrafo, porque pisar suelo extremeño sin conocer su jerga puede ser más difícil de lo que parece. Y es que, como bien dice el dicho popular, "Extremadura son dos: Cáceres y Badajoz". Mangurrinos y belloteros comparten raíces, pero su vocabulario tiene matices que pueden despistar incluso al más avispado.

El grupo de la siberia extremeña, Sanguijuelas del Guadiana, lleva Extremadura por bandera y no dudan en enseñar aquellos términos extremeños que pueden resultar más desconocidos fuera de la región.

Para quienes llegan por primera vez y se enfrentan a expresiones imposibles de encontrar en la RAE, aquí va una guía práctica para no perderse en una conversación entre extremeños:

  • Achiperre: trasto viejo
  • Acho: deformación del término muchacho/a
  • Agila: espabila, date prisa
  • Añurgarse: atragantarse
  • Arrecío: tener mucho frío
  • Atrochar: escoger el camino más corto
  • Aventarse: chocarse
  • Bellotero: persona proveniente de Badajoz
  • Bochinche: mantener agua en la boca
  • Cachuela: embutido hecho con la asadura del cerdo
  • Calzonas: pantalón corto
  • Cancho: piedra grande
  • Canchal: conjunto empedrado
  • Chambergo: abrigo
  • Changao: roto o estropeado
  • Chosca: lumbre, hoguera
  • Emperrao: perezoso
  • Entallarse / Entrillarse / Trillarse: pillarse el dedo con algo
  • Enrea: persona que se mete en líos o se entretiene con facilidad
  • Escarrancharse: caerse, especialmente desde una silla o un sofá
  • Escuchimizado: muy delgado
  • Excusao o Lambuzo: cotilla
  • Farraguas: persona con vestimenta desaliñada
  • Fínfano: mosquito
  • Golimbo: aficionado a las golosinas
  • Heder: oler mal
  • Jangá: tontería
  • Jarapales: llevar la ropa mal colocada
  • Lambuzo: cotilla, sinónimo de excusao
  • Mangurrino: persona proveniente de Cáceres
  • Morrúo: persona que tiende a enfadarse
  • Patatera: embutido hecho con asadura y patata
  • Perrunillas: dulce tradicional de manteca de cerdo, harina, huevo y azúcar
  • Pirlao: desear hacer algo
  • Pitera: herida en la cabeza
  • Tupío: harto o lleno
  • Zagal: chaval
  • Zángano: vago

Así que ya sabes, si un extremeño te dice algo como: "¡Agila!", no te asustes, simplemente te está pidiendo que te des prisa.

Este es el diccionario extremeño definitivo para forasteros

