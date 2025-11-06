Gallardo resta importancia a las críticas internas y recuerda que es candidato solo por decisión del PSOE

El líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, resta importancia a las voces internas que cuestionan su candidatura a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre por su presunta implicación en el caso David Sánchez. "Yo nunca me he planteado ser el candidato. Siempre, el candidato, lo ha propuesto el partido y para mí es honroso", ha asegurado Gallardo desde Jerez de los Caballeros, donde se ha traslado en esta nueva jornada de precampaña.

"En el Partido Socialista hay opiniones diferentes y eso lo vemos desde la absoluta normalidad. Lo que no sabemos todavía es quién ha votado a Guardiola para ser candidata. Ahí no hay discrepancia porque no se vota", ha dicho Gallardo a raíz de la filtración de un vídeo con la intervención del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en el Comité Regional extraordinario del pasado 29 de octubre.

"Te vas de senador o lo que sea"

A puerta cerrada, Morales consideró que Miguel Ángel Gallardo "no es el mejor candidato en este momento" y le invitó a reflexionar, dar un paso atrás e irse "de senador o lo que sea".

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales / EUROPA PRESS

"No le doy ningún valor, ninguna importancia. Yo le doy valores a que el Partido Socialista es un partido vivo, un partido demócrata. Y si se filtra es consecuencia de que vivimos un tiempo en el que la tecnología pues ha avanzado y cualquiera puede hacerlo. Pero en cualquier caso, insisto, no me preocupa nada. Son opiniones que siempre sirven para enriquecer", ha añadido el propio Gallardo tras asegurar que esa es la opinión de "cuatro de 32 compañeros que participaron" y de 333 que aprobaron la candidatura por unanimidad.

El Comité Regional del PSOE ratifica a Miguel Ángel Gallardo como candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura pese a su imputación en el caso David Sánchez. / PSOE de Extremadura

Mitin de Pedro Sánchez

Gallardo ha insistido en que el PSOE es el único partido que puede vencer al Gobierno de María Guardiola, "el gobierno de la nada". "Voy a demostrar que en los tiempos difíciles es cuando más se puede esforzar uno para demostrar la gran mentira que Guardiola ha trasladado a la ciudadanía y que no ha querido que se sepa la verdad, por eso también tenemos elecciones", ha recalcado.

Finalmente, ha considerado una "chorrada" pensar que el motivo para aplazar el acto público que iba a tener lugar este pasado miércoles en Mérida con presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obedecía a las críticas internas y no a las condiciones meteorológicas. "Eso ya me parece una chorrada tan grande que ni contesto", ha dicho a los periodistas.