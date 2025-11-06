Ibarra distingue entre la fidelidad de la militancia cacereña y la actitud de sus dirigentes “para intentar posicionarse mejor”

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha afirmado este jueves que los militantes socialistas cacereños “siempre han estado a piñón fijo alrededor del líder del partido a nivel regional”, mientras que sus dirigentes “han hecho un cierto esfuerzo para intentar posicionarse mejor”. El expresidente socialista de la Junta de Extremadura se ha pronunciado así en el plató de Espejo Público para abordar la actualidad política y social del país.

Cáceres -con menor peso de militancia- siempre se ha sentido minusvalorada" y sus dirigentes han hecho "cierto esfuerzo para intentar posicionarse mejor", ha afirmado Ibarra, secretario general del PSOE extremeño durante dos décadas.

Aunque "esto siempre ha ocurrido, esos dirigentes han terminado aceptando un cierto reparto de poderes que satisficieran sus aspiraciones, lo que hacía que el partido funcionara en toda la región".

"Los dirigentes -cacereños- siempre han tenido esa actitud, los militantes de Cáceres, no. Son de a piñón fijo alrededor de la persona que lidera el partido a nivel regional", ha subrayado durante la entrevista, recogida por EFE.

Un vídeo polémico

Ibarra ha realizado estas declaraciones tras salir a la luz un vídeo del Comité Regional del PSOE de Extremadura, en el que el secretario del partido en la provincia de Cáceres y presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, mostraba en este órgano interno abiertamente sus discrepancias sobre la conveniencia de Miguel Ángel Gallardo como candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, debido a su situación procesal como investigado en el caso David Sánchez.

Cree en Gallardo

Preguntado por la idoneidad de Miguel Ángel Gallardo, Ibarra ha aseverado que cree en él. Gallardo, que ganó seis elecciones municipales por mayoría absoluta en Villanueva de la Serena (Badajoz), tiene, a juicio de Rodríguez Ibarra, "acreditada una buena gestión como responsable público" y ha sido elegido secretario general del PSOE extremeño por los militantes en dos elecciones primarias.

"Injustamente tratado por la Justicia"

En opinión de Rodríguez Ibarra, Gallardo "está injustamente tratado por la justicia en Extremadura". "Creo en él, tiene actitudes para ser un buen gobernante y creo que será declarado inocente en el juicio", ha agregado.

Asimismo, ha asegurado no entender que Gallardo, diputado autonómico en la Asamblea, no esté aforado y se ha preguntado si dicha situación se mantendrá o no cuando, tras las elecciones, sea elegido nuevamente diputado o incluso presidente de la Junta.

Partidario de elecciones nacionales

Preguntado por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe convocar elecciones anticipadas por la pérdida de apoyos en el Congreso de los Diputados, Rodríguez Ibarra ha respondido que cuando alguien no encuentra respaldo para poder llevar adelante leyes y reformas pendientes, "la única solución que queda es preguntarle a los españoles cómo quieren que sea el futuro parlamento".

A su juicio, se debe intentar ir hacia un parlamento con mayoría absoluta, pues "cuando las ha habido los extremos no han pintado nada; cuando no la hay parece que los extremos gobiernan".

"Si cualquiera de los dos partidos -en alusión a PP y PSOE- hace un proyecto que satisfaga a la mayoría de los españoles, conseguirá una mayoría de respaldo", ha agregado el expresidente extremeño, quien considera que ambos partidos carecen de proyecto.

"Lo que sí hay es un intento de ver cómo logro ganarte para conseguir el Gobierno, lo que deja inerme a los ciudadanos" a la hora de que se solucionen sus problemas.

Sánchez le ofreció un ministerio

Rodríguez Ibarra ha desvelado que Pedro Sánchez, cuando era candidato a la Secretaría General del PSOE de cara al Congreso Federal de 2017, le ofreció, a cambio de su apoyo, un puesto en la Comisión Ejecutiva Federal -si ganaba en dicho cónclave- y una cartera ministerial, en el caso de acceder al Gobierno.

"Le hice algunas preguntas -relacionadas, ha dicho, con Cataluña y la amnistía- cuyas respuestas no me satisficieron y le dije que no contara conmigo", ha añadido.