Subvenciones
La Junta destina dos millones de euros a impulsar la Formación Profesional Dual Intensiva en Extremadura
La Junta de Extremadura ha abierto la convocatoria de subvenciones, por importe global de 2 millones de euros, dirigidas a entidades que colaboren en proyectos de Formación Profesional Dual Intensiva en centros educativos sostenidos con fondos públicos durante el curso 2025/2026.
El programa, regulado por el Decreto 133/2025, está destinado a pequeñas y medianas empresas (Pymes) y entidades sin ánimo de lucro que acojan alumnado matriculado en ciclos de grado de FP bajo esta modalidad formativa.
De ese montante, 1,95 millones de euros se reservan para Pymes y 50.000 euros para entidades sin ánimo de lucro, según la resolución que ha publicado este jueves el Diario Oficial de Extremadura.
5,5 euros por cada hora de formación
La ayuda se establece en 5,5 euros por cada hora de formación que el alumno realice en la empresa, con un máximo subvencionable de entre 700 y 1.000 horas distribuidas en los dos cursos académicos que comprenden estas enseñanzas.
Podrán optar a las subvenciones las empresas y entidades con autorización de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, que cuenten con convenio firmado con un centro educativo público y que acojan alumnado en centros de trabajo ubicados en Extremadura.
La convocatoria prioriza los proyectos vinculados a familias profesionales con escasa matriculación y alta empleabilidad, como las de Agraria, Hostelería y Turismo, Sanidad, Electricidad y Electrónica, Industrias Alimentarias o Transporte y Mantenimiento de Vehículos, entre otras.
Plazo
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir de este viernes, 7 de noviembre. El objetivo de estas ayudas es "potenciar la formación y cualificación en sectores con alta empleabilidad y consolidar la modalidad intensiva de la FP Dual como vía eficaz de inserción laboral en Extremadura".
