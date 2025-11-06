Llega el 'LinkedIn' del campo extremeño: nace una red que une a compradores, productores, distribuidores y logística

Se llamará Plataforma Agroalimentaria en Red (PIDA) y permitirá conectar a compradores, distribuidores, vendedores y logística en un sistema que utiliza tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la computación en la nube. Los trabajos para implementarla estarán listos el próximo mes de diciembre, con el fin de echarla a andar en enero de 2026. ¿Los primer beneficiarios? los agricultores de Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Extremadura.

Se trata de un proyecto que se desarrolla desde 2022 y que lidera Castilla-La Mancha junto con las otras tres regiones, a fin de crear una plataforma que modernice la agricultura a través de la digitalización. "Tiene carácter transversal, porque queremos que afecte a todos los actores de la gestión de la agroindustria. Lo que pretendemos es que haya un conocimiento de la cadena de valor desde la producción hasta la comercialización, pasando por la distribución", ha subrayado el consejero de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, al presentar la plataforma junto al presidente de Asaja en la comunidad, José María Fresneda.

27 millones de euros

Un proyecto de un presupuesto total de 27 millones de euros, de los cuales el 75% proviene de fondos europeos y el 25% restante lo ponen las comunidades autónomas colaboradoras. No obstante, uno de los requisitos establecidos por los fondos europeos es que la plataforma sea escalable a nivel nacional, de modo que tiene un objetivo expansivo, y el Ministerio de Transformación Digital no descarta incluso que pudiera ser presentada "como la plataforma digital de Europa".

Empleará "la tecnología más avanzada", desde inteligencia artificial al análisis de datos, pasando por computación en la nube, para permitir una mejora en la toma de decisiones, una optimización de los procesos de producción, distribución y comercialización de los productos agrarios, y una mayor trazabilidad en los productos que llegan finalmente al consumidor.

Se entregará al sector

PIDA se ha realizado a través de la Agencia de Transformación Digital, por lo que no será explotada directamente por el sector agroalimentario, al que le será entregada una vez finalicen los trabajos.

El objetovo es que permita dar "nitidez" a todos los procedimientos y "transparencia" a todos los procesos de comercialización del sector agrario. "Es lo que más falta nos hace visto los tiempos que vivimos y los tiempos que corremos, con una amenaza clara desde Bruselas y una amenaza clara desde el comienzo internacional con los aranceles", ha subrayado desde Asaja José María Fresneda. A preguntas de los medios, se ha mostrado seguro de que esta plataforma mejorará las condiciones del sector.