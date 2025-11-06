Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 6 de noviembre de 2025
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 6 de noviembre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja de Extremadura, jueves 6 de noviembre de 2025Lonja de Extremadura, jueves 6 de noviembre de 2025
Suscríbete para seguir leyendo
- Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
- El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
- ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?
- Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
- El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años
- Los pueblos de Extremadura donde más ha llovido: Guadalupe encabeza la lista con más de 46 litros