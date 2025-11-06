La inauguración tendrá lugar el 10 de noviembre
Una muestra exhibirá en Montijo la diversidad cultural de más de una veintena de países
El evento busca reflejar las distintas realidades culturales, promover el respeto y la inclusión
Lucía Suárez
La Biblioteca Pública María Jesús Rodríguez Villa, ubicada en el municipio de Montijo, acogerá del 10 de noviembre al 19 de diciembre la exposición ‘Huellas, Sueños y Realidades’, organizada por la biblioteca y la Asociación de Inmigrantes de Vegas Bajas, con la colaboración del Ayuntamiento de Montijo. La inauguración tendrá lugar a las 19.30 horas y reunirá telas y objetos cotidianos de más de veinte países, entre ellos Inglaterra, Ucrania, Perú, Colombia y Senegal. El evento busca reflejar las distintas realidades culturales y promover el respeto y la inclusión.
El director de la biblioteca, José Antonio Teodoro, junto a la auxiliar Julia Coco, destaca la gran acogida del pueblo y la ilusión por esta iniciativa cultural que pretende extenderse a colegios y centros educativos para servir como puente de unión entre niños y jóvenes. Teodoro subraya la importancia de educar en la aceptación y la convivencia multicultural.
Por su parte, Mariya Demkovych, presidenta de la Asociación de Inmigrantes de Vegas Bajas, agradece el apoyo recibido por la biblioteca y el ayuntamiento, así como la colaboración desinteresada de los miembros de la entidad. La asociación, con más de 16 años de trayectoria, impulsa esta exposición para visibilizar el papel del inmigrante en la comarca y compartir la riqueza de sus culturas.
Demkovych define el proyecto como una oportunidad para descubrir nuevos horizontes y fortalecer el compromiso de Montijo con la difusión cultural. La inauguración contará además con la participación de la actriz y narradora Laura Moreira, quien ofrecerá una sesión de cuentos inspirados en las vivencias de personas migrantes. Su narración buscará conectar emociones, culturas y memorias, reivindicando el valor de la diversidad y el arte como medios para unir comunidades y construir realidades compartidas.
