Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La Aemet tiene una clasificación según la intensidad, y así considera al temporal que se desató en Cáceres

La obra, una iniciativa de los estudiantes, simboliza la salida del pozo del bullying y lleva el nombre de la adolescente sevillana que se quitó la vida tras sufrir acoso. Su familia pide que el caso "marque un antes y un después" en la respuesta institucional

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) recomienda empezar a monitorizar desde ahora las etiquetas de los productos deseados para verificar rebajas sobre el precio inicial. El ministerio multó a empresas de venta online con 350.000 euros por falsas ofertas en este periodo durante el año pasado

En las últimas horas se ha convertido en el protagonista por el vídeo viral que ha recorrido las redes sociales de Cáceres y todo el país

Mario tiene 18 meses y padece la enfermedad FOXG1, una patología genética que provoca que su cerebro no se desarrolle con normalidad