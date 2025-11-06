Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de noviembre

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
¿DANA, gota fría, precipitación torrencial? Este es el nombre que reciben las fuertes lluvias que azotaron ayer Cáceres
La Aemet tiene una clasificación según la intensidad, y así considera al temporal que se desató en Cáceres
El pueblo extremeño que convierte el dolor en acción: inauguran un monumento contra el 'bullying' en memoria de Sandra Peña
La obra, una iniciativa de los estudiantes, simboliza la salida del pozo del bullying y lleva el nombre de la adolescente sevillana que se quitó la vida tras sufrir acoso. Su familia pide que el caso "marque un antes y un después" en la respuesta institucional
Mirar precios ya para evitar "engaños" en el 'Black Friday'
La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) recomienda empezar a monitorizar desde ahora las etiquetas de los productos deseados para verificar rebajas sobre el precio inicial. El ministerio multó a empresas de venta online con 350.000 euros por falsas ofertas en este periodo durante el año pasado
El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
En las últimas horas se ha convertido en el protagonista por el vídeo viral que ha recorrido las redes sociales de Cáceres y todo el país
Ana Suárez, madre de un niño con enfermedad rara de Badajoz: "Solo pido a la sociedad comprensión y que lo hagan feliz"
Mario tiene 18 meses y padece la enfermedad FOXG1, una patología genética que provoca que su cerebro no se desarrolle con normalidad
- Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
- El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
- ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?
- Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
- El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años
- He venido del pueblo para ver si encuentro trabajo en algún lugar de Extremadura': la primera feria regional de empleo que impulsa el talento