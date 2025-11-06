El PP celebra la supresión de la fecha de cierre de Almaraz y acusa a Sánchez de "no mover un dedo"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha celebrado este jueves que el Senado acordara ayer la supresión de la fecha de cierre de la central nuclear de Almaraz, al tiempo que ha preguntado a los diputados de PSOE y Vox qué harán cuando este asunto llegue al Congreso de los Diputados para su votación definitiva, si van a hacer "lo que hacen siempre" que es votar en contra de la continuidad de la planta cacereña.

Sobre esta cuestión, cabe recordar que el pleno del Senado dio luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible, con 86 enmiendas del PP y cerca de 30 de otros grupos incorporadas, entre ellas una de los populares que suprime la fecha del cese definitivo de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, lo que supone que el texto volverá al Congreso para su aprobación definitiva. "Ayer se demostró que el Partido Popular sigue luchando por la continuidad de la central nuclear de Almaraz", ha defendido Sánchez Juliá.

Sin embargo, ha lamentado que en este camino los populares están "cada vez más solos", tras ver que el Gobierno de Pedro Sánchez "no mueve un dedo por la continuidad de la central nuclear", y después de que el senador extremeño de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, votara "no a eliminar la fecha de cierre" de Almaraz. "Sinceramente nos preocupa mucho ver cómo un senador que tiene que estar representando a Extremadura en el Senado vota que no ante los intereses de la mayor industria de la región", ha recalcado.

Ecotasa

Ante estas acusaciones, Gordillo ha argumentado que votó en contra de una "propuesta ómnibus", dentro de la cual se encontraba la eliminación de la fecha de cierre de la central nuclear de Almaraz. Además, ha insistido en que Vox "siempre" estará a favor de la energía nuclear porque es una fuente "limpia, barata y sostenible" y ha considerado que la reducción de la ecotasa por parte de María Guardiola ha sido "una pantomima" porque sabía que no la iba a cumplir con la convocatoria anticipada de elecciones.

Preguntado sobre si planea la Junta o el PP reunirse nuevamente con las empresas propietarias de Almaraz tras la presentación de la solicitud de la prórroga, ha señalado que quien tiene que hacerlo "ya es el Gobierno de Pedro Sánchez". A su juicio, el Ejecutivo autonómico está "demostrando con hechos" el apoyo a su continuidad, de modo que quien tiene que "mover fichas es el Gobierno, que es quien tiene que autorizar la prórroga".