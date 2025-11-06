El pueblo extremeño que convierte el dolor en acción: inauguran un monumento contra el 'bullying' en memoria de Sandra Peña

La localidad de Villar de Rena inauguró este miércoles un monumento contra el acoso escolar, una iniciativa que ha llevado a cabo el alumnado del taller colaborativo rural ‘La Nacencia’, pero a través del cual también han querido rendir homenaje a la memoria de Sandra Peña, la adolescente sevillana de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir bullying en su colegio. Su caso ha sacudido a la opinión pública y ha reabierto el debate sobre la falta de respuesta institucional ante este tipo de situaciones.

El acto, celebrado en la calle Reyes Huertas, contó con la presencia de José Manuel Peña e Isaac Villar, padre y tio, respectivamente, de Sandra. La familia de la joven, encabezados por su tío y portavoz, Isaac Villar, estuvo acompañada por el alcalde, Nereo Ramírez, representantes de asociaciones locales y alumnado del colaborativo rural, promotor de la iniciativa. “Lo que más nos gustaría es que esto no se repitiera. Estar aquí, haciendo público el caso de mi sobrina, es una manera de darle luz y de pedir medidas efectivas para que no vuelva a pasar”, expresó visiblemente emocionado Isaac Villar, portavoz de la familia.

Escalera hacia la superación

El monumento, creado por los alumnos del proyecto ‘Todos los héroes tienen cara’, representa una escalera invertida cuyos peldaños simbolizan el proceso de salida del pozo del acoso escolar. Cada dos meses, la figura ascenderá un peldaño, en un gesto que pretende reflejar la recuperación de la autoestima y la empatía.

El alcalde, Nereo Ramírez, explicó que la idea surgió el pasado mes de junio dentro del taller de empleo, antes incluso de conocerse el caso de Sandra. “El taller propuso que llevara su nombre cuando vimos que sus padres pedían convertir su historia en un debate social. Creemos que el caso de Sandra va a marcar un antes y un después a la hora de hablar del bullying en nuestra sociedad”, destacó el regidor.

Educación y compromiso

La coordinadora del proyecto, María Luisa, subrayó la importancia de no mirar hacia otro lado. “El bullying no es un rito de paso ni un asunto de niños. Es violencia, y la violencia nunca debe ser normalizada ni tolerada. Todos somos responsables de crear entornos seguros, en la escuela, en el trabajo o en internet”, proclamó al leer un manifiesto ante los asistentes.

El homenaje llega mientras la Fiscalía de Menores de Sevilla mantiene abiertas dos investigaciones: una sobre las presuntas agresoras y otra sobre la actuación del colegio Las Irlandesas de Loreto, donde la joven estudiaba. La madre de Sandra había denunciado en dos ocasiones el acoso sufrido por su hija sin que el centro activara el protocolo de actuación, según fuentes judiciales.

Para la familia, el monumento de Villar de Rena es mucho más que un gesto simbólico. “Es un reconocimiento a Sandra, pero también un recordatorio para que la sociedad no vuelva a fallar a un niño o a una niña que pide ayuda”, señaló Isaac Villar.

En la placa de la escultura, que reza el nombre de Sandra, aparece un mensaje muy claro: «Un grito en silencio y silenciado. Para entender lo que a simple vista no podemos descifrar... una mirada incompleta que te invita a escuchar con el corazón los gritos de auxilio que no oímos».

El acto concluyó con un aplauso prolongado y el compromiso de mantener viva la memoria de Sandra para transformar el dolor en acción y la tristeza en conciencia colectiva.