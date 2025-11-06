RTVE celebrará su debate electoral pese a la negativa de María Guardiola a participar

RTVE ha confirmado que celebrará su debate electoral con motivo de las elecciones del próximo 21 de diciembre pese a la negativa de la presidenta de la Junta, María Guardiola, a participar. El debate contará con la participación de los candidatos del PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, si bien la cadena pública "sigue abierta" a que se sume la dirigente del PP.

La corporación pública explica que ha organizado este debate "dada la relevancia de las próximas elecciones extremeñas", al que invita a los cuatro partidos con representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura. La invitación ha sido cursada a los números uno de cada lista, a la espera de que durante las fechas que marque la Junta Electoral se formalicen las candidaturas que concurrirán el 21 de diciembre.

El debate, cuya fecha está por determinar dentro del periodo de campaña electoral, se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Extremadura, y para toda España a través del Canal 24 Horas, Radio 5, RTVE.es y la plataforma gratuita RTVE Play. Igualmente, la señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

Lucía Feijoo Viera

"Pluralismo y neutralidad"

En la carta de invitación remitida la pasada semana a los partidos por el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, RTVE se compromete a que el tratamiento informativo del proceso electoral constituya "una referencia desde el punto de vista del pluralismo, la neutralidad y el más absoluto respeto a los intereses de la ciudadanía".

Sin embargo, desde el PP califican la propuesta de RTVE de "sorprendente" y consideran que desvirtúa el carácter autonómico de los comicios. "Nunca durante los gobiernos socialistas en Extremadura se organizó un debate de alcance nacional sobre unas elecciones autonómicas", ha señalado el partido. El PP sí muestra la disposición de la candidata a debatir "en el ámbito autonómico, en los medios públicos extremeños y en condiciones de igualdad".

Los populares interpretan la iniciativa de RTVE como una estrategia política impulsada desde Moncloa con el fin de "convertir un proceso electoral autonómico en una herramienta más de su campaña nacional". "Es una instrumentalización descarada", han lamentado después de que el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, haya confirmado su participación en este debate.

Gallardo pide un cara a cara

Gallardo ha retierado este jueves su intención de asistir a esta cita de alcance nacional y ha ido un paso más allá, solicitando un "cara a cara" con la presidenta en Canal Extremadura, ya que ella "solo quiere debatir en sus televisiones amigas". "Guardiola se esconde porque se se avergüenza de su legado. Su legado es corto, pero vergonzante y por eso no quiere confrontar propuestas", ha considerado.

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios / EUROPA PRESS

A su juicio, "por salud democrática" más que nunca es necesario hacer debates. "No concibo una campaña elctoral sin que haya debates, que la ciudadanía conozca las distntas propuestas de los partidos políticos y porque creo que es la mejor forma de confrontar proyectos", ha dicho Gallardo desde Jerez de los Caballeros.

Vox y Unidas también asistirán

Por su parte, el portavoz de Vox Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha confirmado la presencia de su formación. "Nosotros iremos a todos los debates con cualquier formato y esté quien esté, por supuesto. Nosotros tenemos coherencia, programa y principios", ha dicho, al tiempo que ha apuntado que Vox está "deseando" compartirlo con los extremeños. "Al contrario que Guardiola, que lo que trata es de ocultar su fracaso".

Desde Unidas por Extremadura, su candidata, Irene de Miguel, ha celebrado la iniciativa y ha asegurado que RTVE "abre una oportunidad de oro para que Extremadura tenga voz en todo el país". "María Guardiola no quiere debatir porque teme que se conozcan sus incumplimientos, pero nosotras estaremos ahí para hablar de soluciones y de un futuro verde y justo para esta tierra", ha señalado.