76 ‘pueblos inteligentes’ en Extremadura recibirán ayudas para impulsar su transformación digital

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes el listado de los 76 municipios de menos de 20.000 habitantes que recibirán ayudas dentro del programa 'Pueblos Inteligentes', una iniciativa destinada a promover el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y avanzar en la digitalización de los servicios públicos.

La convocatoria, abierta a finales de 2024, contemplaba diferentes líneas de actuación en ámbitos como la consultoría tecnológica, los destinos turísticos inteligentes, la movilidad, la eficiencia energética, el medioambiente urbano, la administración digital o la participación ciudadana.

En total, la Junta de Extremadura ha destinado 1.748.567 euros a estas subvenciones, que están cofinanciadas al 85% por el Programa Extremadura FEDER 2021-2027, dentro del objetivo de impulsar una Europa más competitiva e inteligente mediante la transformación económica y digital de las regiones.

32 municipios de Badajoz y 44 de Cáceres se beneficiarán de estas ayudas, sumando una población total de 133.300 habitantes, con una media de 1.754 vecinos por localidad. El municipio más pequeño beneficiario es Higuera de Albalat, con apenas 105 habitantes.

Las áreas más demandadas

El área más solicitada ha sido la de destinos turísticos inteligentes y patrimonio cultural, con un 29,2% de las solicitudes, seguida de calidad de vida y bienestar (26,8%) y movilidad inteligente (23,8%). A continuación se sitúan medioambiente urbano (8%), consultoría tecnológica (7,6%), administración inteligente y participación ciudadana (4,5%) y eficiencia energética, con un 0,1%.

Con estas ayudas, los municipios podrán desarrollar proyectos tecnológicos que contribuyan a modernizar su gestión municipal, dinamizar la economía local y mejorar los servicios ofrecidos a los vecinos.