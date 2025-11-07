Los agricultores y ganaderos afectados por los incendios podrán recibir hasta 16.000 euros

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este viernes que 9.000 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios que asolaron España este verano percibirán 27,8 millones de euros de las ayudas habilitadas por el Gobierno de España para apoyar a los titulares de explotaciones dañadas por el fuego. Los fondos se asignarán de forma automática tras verificar los requisitos, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los afectados.

La ayuda por titular de explotación será de entre 1.500 y 10.000 euros, una cifra que se elevará, en el caso de que tenga seguro agrario, a un mínimo de 6.000 euros y un máximo de 16.000 euros. El montante de esta línea de ayuda asciende a 21,5 millones de euros. Los otros 6,3 millones de euros corresponden a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario hasta el 70% del coste de la póliza.

En esta línea, cabe destacar que la lista de beneficiarios y las cantidades que les corresponden ya están publicadas en la página web del ministerio. En declaraciones recogidas en nota de prensa, Planas ha resaltado "la celeridad en la tramitación de esta ayuda porque el objetivo es que los agricultores y ganaderos puedan cobrarlas cuanto antes para hacer frente a los gastos y pérdidas que les hayan ocasionado los incendios".

Según se informó el pasado mes de octubre, tras aprobarse en el Consejo de Ministros un real decreto por el que se regula la concesión directa de estas ayudas, el objetivo es que estén concedidas y abonadas antes del 31 de diciembre. Estas subvenciones serán compatibles con las indemnizaciones de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España.