Almendralejo

La consejera García Espada visita la nueva sala de radiología digital del hospital Tierra de Barros

La visita al hospital ha servido para conocer el funcionamiento de un centro que atiende a quince localidades

Visita de la consejera de Salud, García Espada, al hospital Tierra de Barros.

Visita de la consejera de Salud, García Espada, al hospital Tierra de Barros. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha visitado este miércoles el Hospital Tierra de Barros, en Almendralejo, donde ha podido conocer de primera mano el funcionamiento de la nueva sala de radiología digital robotizada, recientemente incorporada al centro. Esta dotación supone un avance en la capacidad diagnóstica del hospital, permitiendo realizar pruebas con mayor precisión, rapidez y menor exposición a la radiación para los pacientes.

Durante la visita, García Espada recorrió las instalaciones del centro junto al equipo directivo y profesionales sanitarios. El Hospital Tierra de Barros atiende a una población de unos 75.000 habitantes de quince municipios de la comarca, entre ellos Almendralejo, Villafranca de los Barros, Aceuchal, Hornachos, Solana de los Barros o Villalba de los Barros, entre otros. El centro cuenta actualmente con una Unidad de Hospitalización de Medicina Interna con 44 camas, un Servicio de Urgencias, Consultas Externas y un espacio quirúrgico con cuatro quirófanos y sala de reanimación, donde se desarrolla cirugía programada ambulatoria.

Además de la nueva sala de radiología, el hospital ofrece especialidades como Cardiología, Dermatología, Digestivo, Neumología, Traumatología, Reumatología o Urología, entre otras. La consejera pudo también visitar la consulta de psicooncología, desarrollada en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), así como las consultas de medicina preventiva y terapias intravenosas, destacando el trabajo multidisciplinar y la coordinación asistencial que se lleva a cabo en el centro.

La consejera García Espada visita la nueva sala de radiología digital del hospital Tierra de Barros

La consejera García Espada visita la nueva sala de radiología digital del hospital Tierra de Barros

