‘Hola, soy Cronex’, nace el primer cronista virtual del patrimonio extremeño

¿En qué localidad extremeña nació el conquistador Hernán Cortés? ¿Cuáles fueron los orígenes de la ciudad de Badajoz? ¿Qué personajes ilustres tienen relación con la región? Pues bien, si no sabe la respuesta a alguna de estas preguntas o, simplemente, le gustaría ampliar sus conocimientos sobre el patrimonio, la cultura, la historia y los pueblos de Extremadura, ya tiene a su disposición a un asistente virtual (bot) experto en la materia, que responde al nombre de Cronex, y al que se puede acceder de manera gratuita.

La Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura (Acroex) ha sido la encargada de poner en marcha esta herramienta que, a diferencia de los asistentes de inteligencia artificial genéricos, se ha programado con un enfoque estrictamente especializado en la comunidad autónoma extremeña. Esto significa que no proporcionará información sobre otras comunidades autónomas ni sobre personajes históricos o culturales que no tengan una vinculación directa y relevante con la región.

El objetivo de esta especialización es garantizar la máxima fiabilidad, precisión y relevancia de la información, convirtiéndose en un «cronista digital» que bebe directamente del conocimiento y el rigor de los miembros de la asociación. Cabe destacar que Cronex, al que se puede acceder a través de la página web oficial de la asociación, está preparado para responder a una amplia gama de consultas, tales como la historia de un pueblo o ciudad; detalles sobre monumentos y patrimonio histórico-artístico; biografías de personalidades relevantes, así como tradiciones, leyendas y hechos históricos.

El presidente de Acroex y Cronista Oficial de Plasenzuela, Francesc Gómez, explica que esta iniciativa pionera busca poner la tecnología al servicio de la divulgación cultural y hacer accesible el vasto acervo de la historia extremeña a todos los públicos, desde estudiantes y académicos hasta turistas y ciudadanos curiosos. «Cuando asumí la presidencia, quise que Acroex no pareciera una institución antigua, sino viva y actual, por eso potenciamos la presencia digital, publicamos en redes y ahora lanzamos este asistente virtual», sostiene.

Atracción de los jóvenes

En este sentido, apunta que la iniciativa busca además acercar la historia y la figura del cronista a las nuevas generaciones: «Esta herramienta puede ser una puerta de entrada para que descubran la riqueza de Extremadura. Hoy los jóvenes viven conectados, y si la historia les llega a través de un formato digital atractivo, mucho mejor». Por ello, el colectivo incorporará próximamente perfiles en Twitter e Instagram. «Necesitamos sangre nueva que continúe la labor de los cronistas», subraya.

Gómez reconoce que aún existe cierto desconocimiento entre los propios extremeños sobre su patrimonio y su relevancia histórica: «Muchos extremeños no saben la importancia que ha tenido nuestra región en la historia, de ahí que para que se valore y conozca lo nuestro trabajemos tanto en la divulgación escribiendo artículos, publicando libros y difundiendo nuestros estudios, en muchas ocasiones fuera de Extremadura».

Actualmente, Acronex cuenta con más de 80 cronistas oficiales, todos ellos dedicados a investigar, conservar y difundir la historia de sus localidades. Por último, indicar que el asistente ha sido desarrollado por la empresa extremeña AudioVisual Factory Media Group, dirigida por el propio Gómez, y que el proyecto no ha supuesto ningún coste para este colectivo protector del saber extremeño.