Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

El DOE abre el plazo del concurso de traslado para médicos de familia del SES en Extremadura

A partir de este sábado se abre un plazo de 20 días hábiles para presentar solicitudes

Un médico atiende a una paciente en una consulta de Atención Primaria.

Un médico atiende a una paciente en una consulta de Atención Primaria. / Archivo

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes la resolución de la convocatoria del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes del Servicio Extremeño de Salud (SES).

En concreto, la convocatoria se refiere a plazas de personal en la categoría de Médico o Médica de Familia de los Equipos de Atención Primaria, dentro del sistema sanitario público regional.

Plazo de solicitudes y documentación

A partir de este sábado, 8 de noviembre, se abre un plazo de 20 días hábiles para que las personas interesadas puedan presentar sus solicitudes y la documentación necesaria.

Consulta de la convocatoria

Toda la información sobre el proceso, requisitos y documentación exigida puede consultarse en el siguiente enlace oficial del DOE:

Noticias relacionadas y más

👉 https://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2025/2150o/25063947.pdf

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
  2. El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
  3. El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años
  4. Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
  5. Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
  6. La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
  7. Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
  8. He venido del pueblo para ver si encuentro trabajo en algún lugar de Extremadura': la primera feria regional de empleo que impulsa el talento

Los agricultores y ganaderos afectados por los incendios podrán recibir hasta 16.000 euros

Los agricultores y ganaderos afectados por los incendios podrán recibir hasta 16.000 euros

Extremadura suma más de una década con un stock nulo de viviendas nuevas

Extremadura suma más de una década con un stock nulo de viviendas nuevas

El DOE abre el plazo del concurso de traslado para médicos de familia del SES en Extremadura

El DOE abre el plazo del concurso de traslado para médicos de familia del SES en Extremadura

Los regionalistas en Extremadura arman una coalición exprés con "las encuestas a favor"

Los regionalistas en Extremadura arman una coalición exprés con "las encuestas a favor"

El Sindicato Médico de Extremadura renueva su ejecutiva: así queda su organigrama

Comienza la temporada de setas en Extremadura: dónde puedes encontrarlas

Comienza la temporada de setas en Extremadura: dónde puedes encontrarlas

Este es el diccionario extremeño definitivo para forasteros

Este es el diccionario extremeño definitivo para forasteros

‘Hola, soy Cronex’, nace el primer cronista virtual del patrimonio extremeño

‘Hola, soy Cronex’, nace el primer cronista virtual del patrimonio extremeño
Tracking Pixel Contents