Extremadura suma más de una década con un stock nulo de viviendas nuevas

En el 2014, Extremadura fue, junto con Cantabria, una de las dos primeras comunidades autónomas españolas en aparecer con un cero en las estadísticas de stock de vivienda nueva. Ese fue el último año de la gran recesión que había comenzado en España en 2008 y que había venido de la mano del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Una crisis a la que el país había entrado con unas existencias de alrededor de setecientas mil casas de nueva construcción todavía sin vender. Seis años después, las 6.500 que se ubicaban en localidades extremeñas ya habían sido absorbidas por el mercado.

Pasada una década desde este primer cero, la región volvió a figurar en 2024 con un valor nulo en las estadísticas del Ministerio de Vivienda, encadenando de esta forma once ejercicios consecutivos sin variaciones en la oferta.

Para estimar el parque de viviendas nuevas sin vender, el estudio elaborado por el departamento que dirige Isabel Rodríguez considera el diferencial que existe respecto al que había el 1 de enero de 2004. De esta manera, que un territorio presente stock nulo no significa que no tenga ninguna vivienda de nueva edificación sin vender, sino que su número no ha aumentado desde esa fecha.

El cálculo considera variables registradas en el periodo de referencia, como los certificados de fin de obra que se han contabilizado, los inmuebles nuevos vendidos o aquellos que no son susceptibles de entrar en el mercado (como las casas promovidas por personas físicas, o aquellas en régimen de cooperativas y en comunidades de propietarios, por ejemplo).

En 2024, las ‘reservas’ de vivienda nueva avanzaron tenuemente (1,7%) en España por segundo año consecutivo, hasta situarse en 455.280 unidades a 31 de diciembre pasado. «Entre 2010 y 2022 se absorbió stock acumulado, siendo el ritmo de absorción muy lento desde el año 2019», se indica en el informe. La oferta disponible de nuevas casas experimentó en 2024 alzas en Madrid, Aragón, Andalucía, Baleares, Cataluña y Castilla y León, mientras que en el resto de las comunidades autónomas disminuyó o ha quedado reducida a cero. Esto último es lo que sucede, además de en Extremadura, en Cantabria y Navarra. Las provincias que concentran unas mayores proporciones sobre el volumen total de casas sin vender se ubican en la costa mediterránea, así como en Madrid, Toledo, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.

Más dinamismo en el sector

En lo que va de año (con datos hasta agosto), el mercado inmobiliario ha mostrado en la comunidad autónoma un notable dinamismo. Pese a que el último mes contabilizado las transacciones de viviendas descendieron un 8%, en el acumulado del ejercicio suman casi un 22% de incremento, hasta las 8.327 operaciones. Sin embargo, son los inmuebles de segunda mano, que están detrás de prácticamente nueve de cada diez transmisiones, lo que están impulsando esta mayor actividad. Los elevados precios del alquiler, que han potenciado la compra de vivienda como inversión, y el ‘boom’ de los pisos turísticos en algunas poblaciones concretas, explican en buena medida esta tendencia.

En cuanto a los proyectos de nueva edificación, es cierto que también está moviéndose en cifras desconocidas en muchos años, pero que siguen estando muy alejadas de las que se observaban antes de la crisis del ladrillo. En los ocho primeros meses de 2025, se visaron algo más de 1.800 viviendas de obra nueva en Extremadura, un 35% más que en el mismo periodo de 2024. En 2007, los Colegios de Arquitectos Técnicos llegaron a sellar en la comunidad autónoma en un solo mes (noviembre, el mejor de la serie) 3.117.