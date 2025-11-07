Gallardo promete 200 euros más al mes para los 16.000 docentes extremeños si gana las elecciones

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a poner en marcha una homologación salarial de 200 euros al mes para los 16.000 docentes extremeños a partir del 1 de enero de 2026. Así lo ha anunciado este viernes tras mantener una reunión con las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT).

Gallardo ha explicado que el PSOE de Extremadura ha acordado con los sindicatos que si gobierna pondrá en marcha todos los mecanismos necesarios para la homologación salarial de los docentes extremeños. "Hoy ha sido una mañana de compromisos. Yo siempre he diferenciado la promesa del compromiso. La promesa es lo que hizo el Partido Popular hace poco más de dos años y no ha cumplido", ha subrayado.

"Una firme garantía"

"El compromiso del Partido Socialista es mirar a los ojos a los representantes sindicales y trasladarles la firme garantía de que, si el PSOE gobierna a partir del 21 de diciembre, los maestros y maestras, los profesores y profesoras de nuestra región verán homologados sus salarios. El compromiso es claro y firme: 200 euros al mes para los 16.000 docentes extremeños a partir del 1 de enero de 2026", ha remarcado.

Además, el candidato socialista ha anunciado la creación de una mesa de seguimiento para garantizar que los docentes extremeños estén en la media salarial nacional. "Nunca más nuestros docentes serán el furgón de cola de los salarios en España", ha afirmado. Los sindicatos, ha añadido, "han valorado nuestra propuesta como razonable y necesaria para desbloquear la situación, devolver la tranquilidad y acabar con el desasosiego de los docentes".

Gallardo ha recordado que esta medida se presenta en una fecha simbólica y ha señalado que "hoy, 7 de noviembre, los docentes estaban convocados a manifestarse por una promesa incumplida del Gobierno del PP. Por respeto al proceso electoral, decidieron desconvocar la huelga, pero no sus reivindicaciones".

Última actualización salarial

El líder de los socialistas extremeños ha recordado que la última actualización salarial docente se produjo en 2007, bajo un gobierno socialista, y que desde entonces no se ha vuelto a revisar. "Desde 2011 hasta 2015, con el PP en la Junta, vimos cómo la educación se deterioraba. Y cuando en 2015 recuperamos el Gobierno, empezamos a reconstruir la enseñanza pública, redujimos ratios, disminuimos horas lectivas y recuperamos derechos de conciliación", ha señalado.

"A la gente de la educación no se le engaña", ha dicho Gallardo, recordando que los sindicatos "saben que el Partido Socialista es una organización seria que cumple lo que promete" y que "Guardiola les ha mentido durante dos años". En este punto, ha calificado la gestión del PP como "un verdadero desastre" y basada en "el ataque a la escuela rural y el deterioro de los servicios públicos".

Gallardo ha recordado que el Gobierno de Guardiola "suprimió los comedores escolares gratuitos" y que "hace apenas dos meses se vivió el mayor desastre educativo, dejando a más de 7.000 niños y niñas sin transporte escolar por la incapacidad de su Gobierno para llegar a acuerdos". Ha denunciado que "Guardiola siempre desaparece cuando hay un problema. Se niega al diálogo, desprecia la concertación social y culpa a los sindicatos de lo que es su propia incompetencia".

"El PP no puede seguir riéndose de los ciudadanos"

Según Gallardo, "el Partido Popular no puede seguir riéndose de los ciudadanos prometiendo ahora lo que ha negado durante dos años y medio. No están legitimados para la negociación sindical". El candidato socialista ha concretado además el coste estimado de la homologación salarial, que asciende a 45 millones de euros, "lo mismo que representa la bajada de impuestos que Guardiola ha hecho a las grandes eléctricas, las mismas que cada mes suben el recibo de la luz a los extremeños". "Estoy convencido de que los docentes de Extremadura ya no van a creer en una derecha que les ha mentido. Para el PSOE, la escuela pública es el corazón de nuestras políticas. Y si soy presidente de la Junta, la homologación salarial será una realidad desde el primer día".

Cara a cara en Canal Extremadura

El candidato socialista también se ha referido a las últimas declaraciones de la presidenta del PP, María Guardiola, en medios nacionales. "Guardiola está obsesionada con los medios de Madrid. Yo me dedico a estar con los extremeños y con los problemas reales de esta región. Mientras ella está en platós y galas, nosotros estamos trabajando con los sindicatos, con los industriales, con la gente que quiere una Extremadura mejor".

Gallardo ha confirmado que el PSOE ha aceptado tanto el debate de Radio Televisión Española como el de Canal Extremadura, y ha propuesto un cara a cara con María Guardiola en Canal Extremadura. "Si la señora Guardiola no quiere debatir, será su problema, pero los extremeños merecen escuchar a quienes aspiramos a gobernar. Canal Extremadura es la televisión pública de todos los extremeños, no de Guardiola".

El candidato socialista ha recordado su trayectoria de "21 años como alcalde y 10 al frente de la Diputación de Badajoz", frente a "una presidenta que se dedica a insultar desde los platós en lugar de gestionar".