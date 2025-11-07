Transporte extremeño
El Gobierno deniega a una empresa alemana una línea de bus para "coser la raya" entre Extremadura y Portugal
El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible ha negado a la empresa de autobuses la solicitud para implantar una línea Badajoz- Elvas
Lucía Suárez
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha rechazado la solicitud presentada por FlixBus para operar una ruta circular entre Badajoz y Elvas (Portugal), con paradas en Mérida, Cáceres y otras ciudades portuguesas.
Al tratarse de un servicio internacional, la autorización dependía directamente del Gobierno español, que ha decidido no aprobarla en aplicación de su política de mantener el modelo vigente de concesiones, mediante el cual una empresa obtiene el derecho a prestar un servicio específico tras ganar un concurso público.
Actualmente, otras compañías de autobuses españolas, tales como Alsa, ya conecta localidades como Badajoz, Mérida y Cáceres, por lo que permitir la operación de FlixBus en ese trayecto implicaría introducir competencia directa en un corredor ya cubierto.
Según la empresa alemana, el objetivo de la propuesta era “coser la raya”, es decir, mejorar la conexión transfronteriza entre España y Portugal. En un comunicado, FlixBus destacó que el proyecto no supondría ningún coste público y contó con el respaldo de la Junta de Extremadura, así como de la Asociación Ibérica de Turismo Interior y la Asociación Corredor Sudoeste Ibérico.
Tras una consulta previa de FlixBus, la Junta de Extremadura indicó que la solicitud debía ser elevada al Ministerio competente para que este emitiera una resolución oficial sobre la autorización.
La compañía defendió que su propuesta es coherente con la decisión adoptada el 16 de abril por la Comisión Europea, que limita la práctica habitual de España de oponerse al cabotaje, es decir, a los trayectos internos dentro de un país como parte de rutas internacionales. Además, recordó que el Gobierno español también denegó anteriormente otra de sus rutas, la que pretendía conectar Madrid con Tréveris (Alemania).
