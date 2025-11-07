Guardiola cree que no es "ético" que Gallardo aspire a gobernar Extremadura cuando está a "un paso" del banquillo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que cree que no es "muy ético" que Miguel Ángel Gallardo aspire a gobernar la región cuando está a "un paso" de sentarse en el banquillo.

Así, aunque ha indicado que no sabe cómo será el futuro judicial del candidato socialista en las elecciones del 21 de diciembre, la 'popular' ha dicho que la realidad es que el cartel de este partido en Extremadura es el de "un señor que está imputado y que está a muy poco tiempo de sentarse en un banquillo".

También Guardiola, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press, ha dicho que la decisión de adelanto electoral en Extremadura la ha tomado "en ningún caso pensando en encuestas ni en cálculo electoral" sino por "sentido de la responsabilidad" al no contar con presupuestos para 2026.

En este sentido, y sobre el proceso de negociación presupuestaria, ha reseñado que no se ha guardado "ninguna carta" y ha sido "transparente y sincera" con todos los grupos políticos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura, a quienes dijo que no podía permitir, "por el bien" de Extremadura, un "bloqueo".

Ante ello, ha lamentado, se encontró tres enmiendas a la totalidad de las cuentas por parte de la oposición. "Ante el bloqueo, pues yo lo que quiero es seguir avanzando y darle la voz a los extremeños y a las extremeñas", ha señalado.

"Tengo muy claro por qué estoy aquí, por qué quise ser presidenta y tener el mayor honor que puede tener un servidor público, que es trabajar en favor de tu tierra. Y como lo tengo tan claro, en el momento que no puedo llevar a cabo el objetivo, que es mejorar la vida de la gente, incrementar el bienestar de los extremeños, pues tendrán que decidir ellos su futuro y yo no tengo miedo a escuchar a las urnas", ha incidido.

A preguntas por su relación con Vox, que fue socio de gobierno durante algo más de un año, ha reseñado que en ese tiempo se cumplió "a rajatabla" el acuerdo de gobernabilidad, que incluía 60 medidas "buenas para los extremeños", hasta que Vox "sale corriendo del gobierno de todas las autonomías".

Situacion judicial de Gallardo

Sobre la situación judicial del candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, investigado por la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Guardiola ha condenado que se haya "utilizado las instituciones extremeñas" para "crear una plaza a medida".

También, ha reiterado que considera que fue "fraude de ley" el aforamiento de Gallardo en Extremadura, como así lo ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ha insistido.

También, y sobre rechazo a participar en un debate electoral organizado por RTVE, la presidenta de la Junta ha señalado que no participará en "el circo que quiere montar Pedro Sánchez".

"Estas elecciones son regionales, por mucho que otros quieran elevarlas a otra categoría. Aquí los extremeños vamos a decidir el futuro de Extremadura. No estamos votando el futuro de nuestro país que ojalá y lo hagamos cuanto antes", ha insistido, al tiempo que ha considerado que "el debate tiene que hacerse como se ha hecho toda la vida en unas elecciones autonómicas que es en la televisión pública extremeña".

Almaraz

Finalmente, preguntada por la Central Nuclear de Almaraz, cuyas empresas propietarias han presentado una solicitud de prórroga, la presidenta extremeña ha considerado que, tras la misma, el Gobierno "se queda sin excusas".

"Este gobierno, con ese sectarismo ideológico y energético, nos ha hecho pasar un calvario a los extremeños. El pueblo extremeño lleva luchando y defendiendo la continuidad de la central de Almaraz mucho tiempo y nosotros, desde que hemos llegado al gobierno, no hemos hecho otra cosa, ya que Almaraz no es sólo una industria importantísima en Extremadura, sino que lo es también para toda España", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en la "unanimidad" presente en la sociedad, en las empresas y en las instituciones extremeñas de cara a la continuidad de Almaraz y ha condenado que el Gobierno ahora está "tramando a ver cómo puede ganar el relato porque es lo único que le interesa y donde siempre están centrados".

"Yo, como decía mi abuela, le diría a Pedro Sánchez: 'Para ti la perra gorda, para ti el relato', porque lo único que me interesa y lo único que nos interesa desde el gobierno extremeño es que las 4.000 familias que viven de la central nuclear de Almaraz puedan seguir mirando al futuro con mucho optimismo. Yo confío, y lo que espero y deseo es que cuanto antes comuniquen ya la prórroga de nuestra central nuclear de Almaraz", ha concluido.