21D: elecciones en Extremadura
El PSOE ve "interés político" en el adelanto electoral, que busca evitar que se conozca la "inocencia" de Gallardo tras el juicio
Los socialistas celebran que el juicio a Miguel Ángel Gallardo se celebre en febrero de 2026 y que las elecciones "no responden a los intereses de los extremeños"
El PSOE de Extremadura ha mostrado su "enorme satisfacción" tras conocerse que la Audiencia Provincial de Badajoz ha fijado para los días 9 al 14 de febrero de 2026 el juicio oral del secretario general del partido y candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo.
El portavoz del Comité Electoral socialista, Antonio Rodríguez Osuna, ha asegurado que los socialistas están "enormemente satisfechos" de que el juicio se celebre "tan pronto" y haya sido fijado en el mes de febrero, "por dos motivos fundamentales: primero, porque estamos plenamente convencidos de la inocencia de nuestro candidato, y segundo, porque este calendario judicial confirma lo que siempre defendimos: que el adelanto electoral en Extremadura solo tuvo un propósito político, evitar que la declaración de inocencia de Gallardo dañara las posibilidades electorales del Partido Popular".
"Intento de manipular el calendario judicial"
"El tiempo nos da la razón", ha subrayado Rodríguez Osuna, quien ha añadido que "se ha descubierto la trampa; ese adelanto electoral no respondía a los intereses de los extremeños, sino al intento de manipular el calendario judicial para obtener ventaja política".
El PSOE de Extremadura continuará ahora centrado, ha dicho, en su labor política y en el contacto directo con la ciudadanía. "Vamos a seguir recorriendo Extremadura con Miguel Ángel Gallardo, reuniéndonos con colectivos, asociaciones y vecinos para construir una alternativa sólida y real para el próximo Gobierno de la Junta", ha concluido.
