El Sindicato Médico de Extremadura renueva su ejecutiva: así queda su organigrama

Pedro Hidalgo Fernández asumió el pasado miércoles, día 5, la presidencia del Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex), tras ganar las elecciones al Comité Ejecutivo de la entidad celebradas el pasado 6 de octubre.

Junto a él integran la redacción Evelio Robles Agüero como vicepresidente; María José Rodríguez Villalón secretaria general; María Paz Moro Velasco ejerciendo de vicesecretaria general; Elena Hernando Ambrosio será la secretaria de Finanzas; y Jesús Santos Velasco será el secretario de Acción Profesional.

El acto de toma de posesión de los diferentes cargos se produjo el pasado día 5, en la sede del Colegio de Médicos de Badajoz, donde se procedió a la lectura del acta de la Comisión Electoral del Simex por su secretaria, Amparo Gómez Espárrago.

En cuanto a las áreas específicas, María Carmen García Cáceres estará al frente del Área de Atención Hospitalaria; Natividad Sánchez Santos dirigirá el Área de Atención Primaria; Manuel Carmona Calderón será el responsable del Área de Ejercicio Privado; y Danae Andreu Costa asumirá la coordinación del Área de Formación Sanitaria Especializada.

Con esta estructura, Simex subraya en el comunicado que busca reforzar su representividad profesional, integrando a los colectivos del ejercicio público y privado, así como a los profesionales en formación, bajo el principio de que "la medicina, en cualquiera de sus ámbitos, merece una defensa y consideración igualitaria".