Cómo solicitar la ayuda de entrada para vivienda protegida en Extremadura: requisitos, cuantías y documentación

La Junta de Extremadura destina ayudas de hasta 10.000 eurospara facilitar la compra de viviendas protegidas de nueva construcción. El cobro del importe se destina a la promotora, pero la solicitud debe ser realizada por cualquier persona que compre o adquiera el inmueble y cumpla las condiciones establecidas. El plazo de solicitud finaliza el 4 de noviembre de 2026, si bien se concederán conforme se vayan revsolviendo por riguroso orden de entrada, según aparece recogido en el DOE.

¿Quién puede solicitarla?

La convocatoria detalla que las subvenciones están destinadas a quienes adquieran o les sean adjudicadas viviendas protegidas de nueva construcción de régimen general o especial calificadas definitivamente conforme a planes autonómicos anteriores al Plan de Rehabilitación y Vivienda 2013-2016. Dentro del régimen especial, también se dirige a las que cuentan con calificación provisional (otorgada dentro de ese plan o de los posteriores), en cuyo caso la definitiva deberá obtenerse antes del 1 de enero de 2026.

Los beneficiarios deberán:

Tener nacionalidad española o residencia legal en España.

o residencia legal en España. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social.

Tener unos ingresos anuales entre 1 y 3,5 veces el IPREM, también en el caso de los cónyuges o parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho de la comunidad. El IPREM está fijado actualmente en unos 8.400 euros, con lo que los ingresos deben estar entre esa cantidad anual y los 29.400 euros, dependiendo del tamaño de la unidad familiar y de si se computa en 12 o 14 pagas.

Cuantía de la ayuda de entrada en vivienda protegida en Extremadura. / Rocío Muñoz

No ser propietario ni usufructuario de otra vivienda en España, salvo excepciones (herencia, divorcio o vivienda inaccesible por discapacidad).

de otra vivienda en España, salvo excepciones (herencia, divorcio o vivienda inaccesible por discapacidad). Haber firmado un contrato de compraventa o adjudicación visado por el órgano administrativo competente en el que figure el descuento de la subvención. El contrato no puede haberse elevado a documento público antes del 15 de julio de 2023.

por el órgano administrativo competente en el que figure el descuento de la subvención. El contrato no puede haberse elevado a documento público antes del Ceder a la promotora el derecho al cobro de la ayuda.

Los requisitos deben cumplirse correctamente en el momento en que se realiza la solicitud.

Condiciones que debe incluir el contrato de compraventa

El contrato de compraventa o de adjudicación de la vivienda protegida debe estar visado por la Junta de Extremadura y cumplir una serie de requisitos mínimos:

Descontar del precio final el importe de la ayuda que corresponde al comprador. Reconocimiento de la subvención: Ese descuento queda condicionado a que la Junta reconozca la ayuda en un plazo máximo de un año desde la firma de la escritura pública. Si no se concede dentro de ese plazo, el comprador deberá devolver el importe descontado en los términos que fijen las partes. El comprador debe comprometerse a presentar la solicitud de subvención en un plazo de diez días hábiles desde el visado del contrato, si la convocatoria está abierta. Si no lo está, deberá hacerlo dentro de los diez primeros días hábiles del próximo plazo que se abra.

Estas condiciones no se aplican a los contratos elevados a escritura pública antes de la entrada en vigor del Decreto 111/2024 (3 de septiembre de 2024).

Documentación necesaria

Se deberá presentar, en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente a la formalización de la escritura pública, los siguientes documentos:

Copia de la escritura pública de compraventa o adjudicación. Certificado o volante de empadronamiento colectivo con las personas que residan en la vivienda. Certificados de estar al corriente con Hacienda estatal, Hacienda autonómica y Seguridad Social (solo si no se autoriza la consulta de oficio). En caso de no haber pago anticipado, declaración responsable de la cesión del derecho al cobro a favor de la promotora. Si no se autoriza la consulta telemática, certificación catastral y documentación acreditativa de ingresos.

Plazos importantes