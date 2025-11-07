Unidas por Extremadura pide explicaciones a la Junta por el "retraso" en el envío de los datos de los cribados a Sanidad

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha instado al Ejecutivo autonómico a dar explicaciones sobre el "retraso" en el envío al Ministerio de Salud de los datos relativos a los programas de cribado que se realizan en la región.

"Recién hemos conocido que el Gobierno extremeño por fin envía los datos de los cribados de cáncer de mama al Ministerio de Sanidad, como se solicitó hace ya un par de semanas, cuando saltó la polémica a nivel estatal de los casos en Andalucía de mujeres que, durante meses, no habían recibido diagnósticos de esos cribados", ha señalado la portavoz en declaraciones a los medios este viernes en Mérida.

A renglón seguido, De Miguel ha calificado de "excusa absoluta" la explicación otorgada por las consejerías lideradas por el PP de que dichos datos no podían ser enviados ante la falta de un sistema informático para volcar la información, ya que, ha anotado, "se pueden entregar" como, ha subrayado, ha hecho la Junta de Extremadura este viernes "por mail".

"Lo que ha hecho la señora Guardiola es intentar frenar con una cortina de humo la entrega de unos datos que eran muy importantes para el Ministerio de Sanidad, poniendo como excusa que no había una plataforma digital específica", ha lamentado la portavoz de Unidas por Extremadura, remarcando que "sería absurdo" que para entregar datos a una cartera ministerial hubiera que tenerla.

Cabe recordar que fue el pasado 8 de octubre cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció haber reclamado a las comunidades autónomas los datos sobre "todos" los programas de cribado que realizan --cáncer de mama, colon y cérvix-- en aras de hacer un "seguimiento exhaustivo" de su desarrollo y "reforzar la vigilancia" en todo el país.

Precio muy por debajo

Por otra parte, tras insistir en que "la misma empresa que en Andalucía ha llevado a la crisis de los cribados es la que está operando en Extremadura", De Miguel ha alertado de que la misma lo está haciendo "a un precio muy por debajo" de lo que el Servicio Extremeño de Salud (SES) había estipulado.

Según ha defendido la portavoz, el SES había estipulado que ese trabajo "se haría por cuatro millones y medio de euros", mientras que, ha asegurado, la empresa "lo está haciendo por tres millones y medio".

Así, la formación ha llamado al Ejecutivo extremeño a explicar "por qué se ha accedido" a una "baja temeraria de un millón de euros" en un caso "tan delicado" como, ha reiterado, es "el diagnóstico de los cribados de cáncer de mama que cuestan vidas".

Finalmente, De Miguel ha pedido "más transparencia" y "una investigación" sobre "qué ha estado sucediendo con esta empresa" que, ha recalcado, "lo ha hecho tan mal en Andalucía y es la misma que está operando en Extremadura".