El pequeño comercio se aferra al ‘Black Friday’: «Antes no se le daba importancia, pero ahora es importantísimo»

«Hace siete u ocho años, el comerciante no le daba nada de importancia al ‘Black Friday’, lo veía como una tendencia americana que aquí no tenía cabida, pero hoy en día es importantísimo para nosotros, porque es una manera de poder sacar una mercancía que puede que en las fiestas navideñas no salga y al final también tengas que ponerla en rebajas luego», explica Félix Retamar, presidente de la Asociación del Centro Comercial Abierto Menacho de Badajoz.

La responsable de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca), Paqui Campos, también confirma una tendencia creciente de los pequeños negocios a sumarse a esta campaña de descuentos: «cada vez se está uniendo más gente, especialmente lo notamos desde que desaparecieron las rebajas como tal, porque al final es una llamada a la acción, un reclamo para que el cliente entre en la tienda en la temporada ya de Navidad que, quizá, de otra forma no entraría y eso al final es positivo».

Aunque admite que sigue habiendo comercios reticentes y dificultades para rebajar precios, Campos considera que con una buena estrategia de venta se puede hacer. «Quizás no puedas poner descuentos en toda la tienda, pero ¿tienes algún producto que puedas poner económico para llamar la atención?», lanza. Incluso, asegura Campos, esta moda se ha trasladado también a los negocios que ofrecen otros servicios de cercanía, como peluquerías, agencias de seguros o inmobiliarias.

Paqui Campos, presidente de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca). / Jorge Valiente

Aunque los sectores estrellas suelen ser la tecnología y electrodomésticos (el origen del ‘Black’) y la moda, especialmente la ropa abrigo que sigue en las tiendas esperando al frío que no ha llegado hasta esta semana, en el ‘Black Friday’ ya se vende un poco de todo, destacando también la juguetería y el calzado, y en los últimos años se ha notado un tirón importante también en la venta de perfumes.

Y es que también aprecian que cada año va subiendo el volumen de ventas en estas fechas. Retamar calcula que alrededor del 30% de todas las ventas navideñas se producen en este día de compras masivas, habitualmente el último viernes de noviembre, aunque en los últimos años las grandes firmas se adelantan varias semanas y los pequeños comercios lo hacen también algunos días antes.

"Todo depende de la filosofía del negocio"

Frente a las campañas agresivas, con fuertes descuentos y ventajas que ofrecen los grandes grupos comerciales y las plataformas online, como son las devoluciones después de Reyes, Campos reconoce que aunque desde la asociación abogan por dan facilidades al cliente no siempre es posible en una tienda pequeña, «pero depende siempre en todo caso de la política de la empresa y de su filosofía de negocio».

Ocurre en este caso, dice, igual que con los días de apertura, un asunto en el que desde Aeca defienden que las grandes superficies no puedan abrir todos los domingos de Navidad para dar ventajas y facilidades a los pequeños negocios, que tienen libertad horaria. «Si limitas la apertura de los grandes, pero los pequeños están abiertos, lo que estás haciendo es un efecto llamada para que la gente salga a la calle y compre en los comercios de su ciudad», explica Campos, aunque también reconoce que muchos negocios «no entienden esa filosofía y acaban abriendo los mismos días que abren las grandes superficies, cuando debería ser al contrario».

Félix Retamar, presidente de la Asociación del Centro Comercial Abierto Menacho de Badajoz. / Andrés Rodríguez

¿Cómo se presenta este periodo de descuentos este año? «Hay una gran incertidumbre, los mercados internacionales están un poco alborotados, pero yo pienso que la gente sí va a hacer este año compras de Navidad ya a partir de noviembre, porque en principio hay previsión de tesorería y la gente no se quiere arriesgar a quedarse sin ciertas prendas u objetos que desea», añade Retamar. Si esta campaña de descuentos se acompasa también con el encendido de las luces navideñas, el éxito es mayor, sostiene.

«Si no puedes con los grandes, únete a ellos»

En lo que no tienen dudas los responsables de los comerciantes de Cáceres y de una de las principales arterias de Badajoz es de que si el ‘Black Friday’ es utilizado por algunas empresas para defraudar al cliente, no son los precisamente pequeños negocios, a los que defienden a capa y espada. «Si alguien te va a hacer descuentos reales son los pequeños comercios», sostiene Retamar. «Es complicado que un pequeño negocio haga una oferta engañosa porque tienen poco producto», añade Campos.

En definitiva, aunque inicialmente había reticencias, el pequeño comercio en su mayoría se aferra ahora también a esta tendencia que da el pistoletazo de salida a una época dorada para el consumo. «Costó al principio porque es muy complicado que los negocios pequeños, sobre todo de gente más mayor, se unan al carro de muchas cosas, como el ‘Black’ o la venta online, pero al final no te queda más remedio, sino puedes con los grandes, únete a ellos. Aprovecha el recurso, adáptalo a tu formato y a tu negocio e intenta que te sea lo más beneficioso posible, porque al final la sociedad cambia y los negocios también tiene que ir cambiando», subraya Campos.

Tanto ella como Retamar comparan esta tendencia americana a lo sucedido con otra de sus tradiciones, como es ‘Halloween’: «No queríamos aceptarlo al principio, pero este año ha sido fantástico; cada día está mas consolidada la fiesta, se vive más y no podemos mirar para otro lado, si es positivo para el comercio, pues tenemos que adaptarnos», concluye Retamar.