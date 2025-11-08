Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Norma de calidad

Planas respalda la flexibilización a la DOP Guijuelo para comercializar productos 50% ibéricos

El ministro entiende pero "no comparte" la preocupación de los sellos Dehesa de Extremadura, Jabugo y Los Pedroches, que temen que esta flexibilización afecte a una calidad construida "con tanto esfuerzo"

Un cerdo en la dehesa salmantina de Guijuelo.

Un cerdo en la dehesa salmantina de Guijuelo.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

Continúa la 'guerra del ibérico'. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que los cambios aprobados para la Denominación de Origen Protegida (DOP) Guijuelo, que le permiten comercializar producto 50% ibérico, "se encuadran en la legislación vigente".

"Entiendo la preocupación, pero no la comparto", afirma el ministro ante la inquietud que esta flexibilización ha levantado en los sellos de Los Pedroches, Jabugo y Dehesa de Extremadura, que consideran que les generará competencia desleal porque ellas solo certifican productos de mayor categoría.

Malestar en el sector

Desde el pasado 1 de septiembre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la DOP Guijuelo (Salamanca) tiene vía libre para reducir del 75% al 50% el mínimo de raza ibérica de los productos que pueden ser amparados por esta etiqueta. Un cambio que no ha gustado al resto de las denominaciones protegidas de España que trabajan con las excelencias del mejor cerdo y la mejor bellota. Pedroches (Córdoba), Jabugo (Huelva) y Dehesa de Extremadura solo certifican productos 100% ibéricos.

Desde la Asociación Española de Criadores Cerdo Ibérico (Aeceriber), con sede en la localidad extremeña de Zafra, ya dieron cuenta de su malestar: Hay miedo a que el comprador pueda creer que los productos han reducido su pureza, cuando otras DOP siguen trabajando con el 100% ibérico.

Aeceriber recuerda que durante los últimos años el sector ha realizado un esfuerzo conjunto por reforzar la calidad y la autenticidad de sus productos, «apostando de forma decidida por el cerdo ibérico puro como símbolo de excelencia y exclusividad». Un trabajo que realmente ha sido clave «para consolidar la confianza del consumidor y preservar el prestigio internacional de nuestros productos».

Planas asegura que el Gobierno "escucha, comprende y apoya" a los agricultores y ganaderos

Planas asegura que el Gobierno "escucha, comprende y apoya" a los agricultores y ganaderos

Video: Agencia ATLAS | Foto: EP

Norma de calidad

Durante su visita a la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches en Villanueva de Córdoba, Planas ha hecho alusión a la norma de calidad del ibérico, a la que hay que mostrar "máximo respeto". De hecho, ha adelantado que mientras sea ministro "no habrá ninguna modificación (...) unilateral que vaya en detrimento de la norma de calidad" y, por lo tanto, "solo se tocará si hay un consenso de todos".

En todo caso, para Planas su "referencia" es el producto 100 % ibérico de bellota porque "es el que está dando imagen de marca al conjunto del sector". Esa máxima categoría es la que van a defender desde su departamento y en declaraciones a Efe, ha avanzado la posibilidad de llevar a cabo nuevas campañas de promoción en el exterior.

Cerdos ibéricos puros en montanera, en una dehesa extremeña.

Cerdos ibéricos puros en montanera, en una dehesa extremeña. / El Periódico

Nueva PAC

Por otro lado, Planas también se ha referido en Córdoba a la negociación de la futura PAC. Afirma que España "está peleando" para evitar que se aplique el recorte propuesto por la Comisión Europea. "Esto no ha hecho más que empezar porque la CE ha hecho una propuesta y nos queda mucho tiempo por delante de discusión", ha subrayado el ministro, quien ha resaltado la unidad de las organizaciones agrarias, las cooperativas, las 17 comunidades autónomas y el Ministerio, a los que le queda "mucho trabajo por delante".

En cuanto al refuerzo de las medidas contra la influenza aviar, que su Ministerio activará este próximo lunes, ha remarcado que es un asunto "muy serio" y ha señalado que se seguirá la progresión "con el mayor rigor y el mayor cuidado" posible. En todo caso, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad pero también de vigilancia" ante el escenario actual.

Planas respalda la flexibilización a la DOP Guijuelo para comercializar productos 50% ibéricos

Planas respalda la flexibilización a la DOP Guijuelo para comercializar productos 50% ibéricos

Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones

Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones

Belarra, en Las Hurdes: "El fin de Pedro Sánchez no vendrá por Junts ni la derecha, sino por la frustración del voto progresista"

El carbón vegetal salva a los peces de las cenizas del incendio de Jarilla: "No hay mortandad piscícola"

El pequeño comercio extremeño se aferra al 'Black Friday': "Antes no se le daba importancia, pero ahora es importantísimo"

TotalEnergies promueve una megaplanta solar en Fuente de Cantos
