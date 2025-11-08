A la altura de Miajadas
Sale ileso tras tener un accidente con su camión en la A-5
El conductor se salió de la vía por el carril izquierdo y volcó
En la A-5, a la altura de Miajadas, un camión ha tenido un siniestro vial al salirse de la carretera.
Ls hechos han tenido lugar esta tarde. En el citado lugar, un camión se ha salido de la vía para, a continuación, volcar.
Al lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil de Cáceres para controlar la zona y garantizar la seguridad del resto de conductores.
El conductor, ileso
El conductor del vehículo articulado ha resultado ileso, según informan desde Guardia Civil.
En estos momentos está cortado el carril izquierdo de la vía.
La retirada del camión no se llevará a cabo hasta mañana domingo.
- Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
- El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
- Gallardo promete 200 euros más al mes para los 16.000 docentes extremeños si gana las elecciones