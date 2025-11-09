Cejas perfectas en todo momento

La boca, los ojos, la nariz..., ¿y las cejas?, uno de los elementos de la cara que hasta ahora pasaba más desapercibido y que está cobrando protagonismo gracias al microblading, técnica que ha permitido que las cejas, esas gran olvidadas, se hayan convertido en una de las partes fundamentales de la estética del rostro, ayudando a realzar los ojos y la expresión del semblante.

Ceja con microblading. / EL PERIÓDICO

¿Qué es el microblading y por qué se ha convertido en una tendencia en la estética y la moda?

Consiste en pigmentar pelo a pelo las cejas con un resultado que es semipermanente y mucho más natural que otras técnicas más tradicionales que, por contra, sí son permanentes. Es un procedimiento en el que se maquilla la piel pelo a pelo. Además permite a los especialistas dar forma a la ceja, rellenando los huecos y calvas y aportando volumen, personalidad y espesor, por lo que es una técnica ideal para aquellas personas con cejas poco pobladas, claritas o con calvas que se quieran cubrir. Se ha vuelto una tendencia porque es un procedimiento personalizado, que es semipermanente y con unos resultados muy naturales al maquillarse la piel pelo a pelo.

Uno de los pasos de la técnica del microblading. / CARLOS GIL

¿Cómo es el proceso de aplicación de esta técnica en las cejas?

Primero se realiza un estudio en el que se informa al cliente en qué consiste esta técnica. Antes de empezar se limpia la zona de las cejas para eliminar las impurezas. Después se establece, junto al usuario, cuál es el diseño más adecuado. Se simula el resultado final para que el cliente pueda ver si le convence. El especialista comenzará a realizar los trazos con el color del pigmento elegido. El pigmento se introduce en la piel con pequeños cortes superficiales. El pigmento que se utiliza en esta técnica nunca o casi nunca suele dar reacción alérgica, además el color se fija mucho más rápido y dura más tiempo.

A la izquierda, una ceja poco poblada de pelo y casi sin presencia en el rostro antes de utilizar la técnica del microblading. A la derecha, la misma ceja una vez aplicada la pigmentación del microblading. / EL PERIÓDICO

¿Qué ventajas tiene sobre otros procesos?

Su resultado es semipermanente. Además te olvidas de maquillar diariamente tus cejas durante más de un año, dado que puede durar hasta dos años. Sus resultados son muy naturales y personalizados. El pigmento que se utiliza se puede mezclar y permite realizar varias combinaciones. El proceso de curación es rápido e indoloro. Hay que tener paciencia durante las dos primeras semanas, al principio el color es intenso y después es más tenue. Hasta que no pasen unos diez días el color no se asentará del todo.

Cedido

Uno de los grandes beneficios de la técnica del microblading es que no tendrás que maquillarte las cejas cada día y podrás disfrutar de una mirada más marcada y con un diseño que va en relación a las facciones de la cara, además es una buena opción para comprobar el aspecto que ofrece tu rostro con unas cejas diferentes sin que el cambio sea definitivo, pues con el tiempo acaba desapareciendo. En esta técnica, el especialista analizará los rasgos de los usuarios y tatuará pelo a pelo las cejas siguiendo las facciones de la cara.

Las autoras del reportaje, Araceli Ucedo Fernández y Patricia Jardín Polo, propietarias del salón de belleza JF Beauty & Training Center en Cáceres / EL PERIÓDICO

¿Se puede borrar el microblading antes de lo previsto?

La respuesta es sí, estamos ante una técnica de maquillaje que es semipermanente. Su eliminación antes del tiempo previsto (más de un año, pudiendo llegar a dos) entra como opción dentro de las técnicas de belleza. El usuario se podrá someter a sesiones correctivas a pesar del tiempo estipulado de duración con el asesoramiento del especialista. El microblading se puede eliminar con láser, captando diferentes longitudes de onda para actuar directamente sobre las tonalidades del pigmento. También se puede borrar con ácidos orgánicos procedentes de compuestos naturales que estimulan la despigmentación de la piel.

¿Qué inconvenientes tiene esta técnica?

Por sí misma tiene muy pocos inconvenientes, aunque hay que tener en cuenta algunas situaciones especiales en las que no se recomiendo realizar el microblading como embarazo, alergia a los pigmentos, antecedentes de queloides, si padeces diabetes, hemofilia o hepatitis o si se están tomando medicamentos anticoagulantes, además se recomienda consultar con el médico. Es importante acudir a centros especializados y con personal cualificado. Contar, como en el caso de nuestro centro de estética, con formación homologada por Sanidad y titulación higiénico sanitaria con la especialidad de microblading, una cualificación que permite a nuestro centro dar cursos y formación en esta técnica.

