Comienza la cuenta atrás: fechas clave del adelanto electoral en Extremadura

La cuenta atrás ya ha comenzado. Con la campaña a punto de arrancar Extremadura se prepara para sus primeras elecciones anticipadas, que prometen una batalla intensa. Los partidos ultiman sus mensajes, los equipos de campaña afinan estrategias y las juntas electorales ponen a punto el dispositivo que garantizará el buen desarrollo de la jornada de votaciones el 21 de diciembre.

Próximamente se activará toda la logística electoral: la impresión de papeletas, el reparto del material en los colegios, la constitución de las mesas y los censos definitivos. Todo está ya casi listo para que los extremeños vuelvan a las urnas en una cita inédita que cerrará el año político con gran expectación.

La convocatoria

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el 28 de octubre el decreto de convocatoria anticipada de elecciones a la Asamblea de Extremadura. El Consejo de Gobierno sigue en plenitud de funciones hasta el 21 de diciembre, con las únicas limitaciones de promocionar los logros de su gestión con dinero público y celebrar actos de inauguración o colocación de primeras piedras. El 22 de diciembre el Gobierno pasará a estar en funciones hasta la investidura.

Lucía Feijoo Viera

Consultas del censo electoral

Un total de 890.967 extremeños están llamados a las urnas el próximo 21 de diciembre, una cifra que crece casi en 1.200 personas respecto a mayo de 2023. En los próximos comicios 26.695 jóvenes votarán por primera vez en unas autonómicas. El censo se podrá consultar hasta este lunes 10 de noviembre para comprobar los datos personales y la mesa asignada, tanto en los ayuntamientos como en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Quienes detecten errores o deseen modificar su dirección o inscripción pueden presentar reclamaciones ante la Oficina del Censo Electoral, que resolverá en un plazo máximo de tres días. Finalizado el proceso, se elaborarán las listas definitivas de votantes, sobre las que se realizarán todas las comunicaciones, la asignación definitiva mesas y el reparto del material electoral.

Voto por correo y de residentes en el extranjero

Los electores que no puedan acudir a las urnas presencialmente el día de los comicios pueden solicitar el voto por correo hasta el 11 de diciembre. La petición se tramita en cualquier oficina de Correos con el DNI y puede realizarse también mediante certificado digital. A partir del 1 de diciembre Correos comenzará a enviar la documentación necesaria (papeletas y sobres oficiales) a los solicitantes, que deberán devolver el voto antes del 17 de diciembre, cuatro días antes de la jornada electoral.

Para los extremeños residentes en el extranjero (CERA), la Oficina del Censo Electoral remitirá automáticamente la documentación a partir del 15 de noviembre. Estos electores podrán votar por correo o depositar su voto directamente en las urnas habilitadas en los consulados españoles, según los plazos fijados por la Junta Electoral Central. En su caso, los votos se contarán en el escrutinio general con los del resto del electorado.

Juntas electorales y mesas

Las Juntas Electorales Provinciales y de Zona son los órganos encargados de garantizar la transparencia y la legalidad del proceso electoral. En Extremadura, la supervisión se organiza en dos circunscripciones electorales (Cáceres y Badajoz), que coinciden con las provincias y reparten los 65 escaños de la Asamblea según el número de habitantes: 36 para Badajoz y 29 para Cáceres.

Estas juntas se ocupan de validar las candidaturas, coordinar los sorteos de las mesas, resolver reclamaciones y centralizar los resultados. Quedarán constituidas de forma definitiva a partir del 24 de noviembre, tras el nombramiento de los vocales no judiciales.

Caceres. colegio electoral. elecciones europeas. Centro civico German Ferrero. / Jorge Valiente

El pasado 3 de noviembre los boletines oficiales provinciales ya publicaron las secciones electorales, los colegios y las mesas, cuyos listados definitivos se expondrán a partir del 11 de diciembre en los tablones de anuncios municipales. Entre el 22 y el 26 de noviembre los ayuntamientos celebrarán el sorteo público para designar a los presidentes y vocales de las mesas electorales, el núcleo operativo de la jornada del 21 de diciembre.

Cada mesa estará compuesta por un presidente y dos vocales, asistidos por suplentes, y será responsable de custodiar las urnas, verificar la identidad de los votantes y levantar las actas de escrutinio. Los miembros de mesa designados recibirán la notificación en los tres días posteriores al sorteo y dispondrán de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona en caso de imposibilidad justificada. La asistencia es obligatoria y solo causas de fuerza mayor o personales graves pueden eximir de la participación, previa resolución de la autoridad electoral competente.

Listas: 19 de noviembre

Los partidos, federaciones y coaliciones deben presentar sus candidaturas entre el 12 y el 17 de noviembre ante las Juntas Electorales Provinciales, que las publicarán en los boletines oficiales el 19 de noviembre. Tras el plazo de subsanación de errores, la proclamación definitiva será el 24 de noviembre.

A partir de ese momento comienza la cuenta atrás para la campaña electoral: se imprimen las papeletas oficiales, se preparan los envíos postales de propaganda y se establecen los espacios gratuitos en medios públicos y en la vía pública. Para ello, entre el 29 de octubre y el 12 de noviembre, los ayuntamientos comunican los espacios disponibles para pegar carteles y celebrar actos públicos.

Campaña electoral

La campaña electoral se desarrollará desde la medianoche del 5 de diciembre hasta las 24:00 horas del 19 de diciembre, 15 días en los que los partidos podrán organizar actos, mítines, caravanas y debates. El sábado 20 de diciembre será jornada de reflexión, en la que queda prohibida toda forma de propaganda política. El domingo 21 de diciembre los colegios electorales abrirán de 9:00 a 20:00 horas, tras lo cual comenzará el recuento provisional de votos.

Las imágenes del pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves / Javier Cintas

Escrutinio y recursos

El escrutinio general se realizará entre el 24 y el 27 de diciembre en las Juntas Electorales Provinciales, donde se revisarán las actas de las mesas, se sumarán los votos emitidos por correo y se incorporarán los sufragios de los residentes en el extranjero. Una vez finalizado, se proclamarán oficialmente los resultados. Los partidos o candidaturas que consideren vulnerados sus derechos podrán presentar reclamaciones o recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Constitución de la Asamblea

El proceso culminará con la constitución de la nueva Asamblea de Extremadura. La sesión constitutiva debe convocarse a instancias de la presidenta de la Junta en funciones entre el 22 de diciembre y el 5 de enero y celebrarse antes de cumplirse un mes de la fecha de las elecciones:antes del 20 de enero. El último paso será la investidura del nuevo presidente de la Junta