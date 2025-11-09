Concentración en Badajoz contra la nueva ley de concordia de Extremadura: "Es peligrosa"

Más de un centenar de personas se ha concentrado este domingo en Badajoz para mostrar su rechazo a la nueva ley de concordia de Extremadura, aprobada el pasado 9 de octubre en la Asamblea con los votos del PP y Vox, y exigir no solo que se recupere la derogada ley de la memoria histórica y democrática, sino que se redacte "una mejor".

"La ley de la concordia es peligrosa", ha advertido Javier Romo, de la Asociación 25 de Marzo, colectivo que ha convocado este acto. En este sentido, ha alertado de que "rompe con el cierto consenso que ha habido de aquí para atrás en la sociedad, que en su mayoría coincidía en que el franquismo era una etapa negra de nuestra historia, y pretende blanquearla con el revisionismo histórico".

La concentración se ha celebrado en torno a la escultura de la rosa junto al palacio de congresos, un lugar cargado de simbolismo por ser la antigua plaza de toros, donde fueron fusiladas más de 4.000 personas por las tropas franquistas en la conocida como Matanza de Badajoz. Tras la lectura de un manifiesto, a cargo de tres familiares de represaliados, los asistentes han depositado claveles rojos sobre una bandera de la República colocada en el suelo, para recordar a todas las víctimas extremeñas que todavía siguen enterradas en fosas comunes y cunetas, en cuya memoria se ha guardado también un minuto de silencio.

Este acto es el primero de un calendario de movilizaciones en respuesta al "atropello a la memoria histórica y democrática el pueblo trabajador extremeño" que, a su juicio, representa esta nueva ley y para poner freno "a esos discursos revisionistas de la historia, en los que se equipara a víctimas y verdugos y se blanquean los crímenes del franquismo en una de las regiones más castigadas de España, con 14.000 personas asesinadas, de las que más del 95% continúan desaparecidas".

Este domingo, también se ha iniciado una recogida de firmas para la recuperación de la ley de la memoria histórica y de democrática y está prevista una gran concentración ante la sede de la Junta de Extremadura, en Mérida, aún sin fecha.

Javier Romo, portavoz de la Asociación 25 de Marzo, que ha convocado el acto. / Jota Granado

Romo ha aclarado que esta concentración estaba convocada con anterioridad a que la presidenta extremeña, María Guardiola, anunciara el adelanto de las elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre. "No tiene nada que ver con el anticipo electoral, teníamos una hoja de ruta antes". En este sentido, el portavoz de la Asociación 25 de Marzo ha defendido que son un colectivo "antipartidista" y que lo que reivindican a las formaciones políticas, agentes sociales y, sobre todo, a la ciudadanía es que se pongan del lado de la justicia social, "porque es una cuestión de derechos humanos, de que las personas puedan enterrar dignamente a sus seres queridos que siguen desaparecidos".

"Infame"

También la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que ha asistido a la concentración en Badajoz, ha denunciado que la ley de la concordia supone "más obstáculos" para que las familias puedan recuperar los restos de los represaliados. "La infame ley de concordia lo que viene es a blanquear una etapa muy negra de nuestra historia, como fue el franquismo, y echa más tierra sobre las cunetas y las fosas comunes", ha dicho.

Asimismo, igual que la Asociación 25 de Marzo, ha abogado no solo por recuperar la ley de la memoria histórica y democrática, sino por ponerla "realmente en marcha, porque el PSOE la aprobó, pero no la impulsó como hubiera debido", ha criticado.

Irene de Miguel , portavoz de Unidas por Extremadura. / JOTA GRANADO

"No solo necesitamos abrir muchas más fosas y sepulturas, que sabemos que hay a lo largo y ancho de Extremadura, necesitamos ese banco de ADN y hacer mucho trabajo con todos los bebés robados, porque hay muchas familias que saben que en aquella etapa oscura le robaron a sus bebés", ha añadido.

La portavoz de Unidas Podemos ha defendido que no se trata de "remover el pasado", sino de hacer justicia, porque junto con la reparación y la memoria, "son las bases de una democracia digna y sana, que no olvida su pasado para construir un futuro mejor".

Testimonio

El acto ha finalizado con la intervención de varios familiares de represaliados, que han tomado la palabra para compartir su historia. Es el caso de Fátima Robledo, nieta de Cayetano Robledo, que era alcalde de la localidad pacense de Malcocinado en 1936 y fue asesinado y enterrado en una fosa común el 17 de octubre de ese año. Tenía 35 años y no pudo conocer a su segundo hijo, que había nacido 10 días antes de que acabaran con su vida.

Su familia recuperó sus restos en 2023. Su historia, como la de otros tantos, según ha recordado su nieta, fue también la de su abuela, que fue señalada, maltratada y condenada a vivir un luto "imperecedero", pese a lo que fue ejemplo de "valentía y resistencia".