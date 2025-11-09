Fagofobia: miedo a atragantarse

A todos nos ha sucedido que alguna que otra ocasión la comida se ha ido por mal sitio, provocando una sensación desagradable y alguna que otra tos, esta fobia es una sensación que produce en la persona gran sufrimiento y malestar e incluso limita la vida de quienes lo padecen. Sufren mucha ansiedad anticipatoria, en la que el miedo aparece antes de comer. Suelen evitar ciertos alimentos o texturas optando más por líquidos o comidas blandas. En los casos extremos, las personas que padecen esta fobia solo quieren comer alimentos fáciles de tragar o mastican excesivamente. Como algunas personas dejan de comer, hay casos en los que aparece un trastorno alimenticio asociado. Algunos estudios comentan que la fagofobia puede afectar a una de cada 500 personas, es menos común que otras fobias.

Los síntomas emocionales y psicológicos de la fagofobia son profundos y pueden afectar gravemente la calidad de vida. La combinación de miedo extremo, pensamientos catastróficos y ansiedad anticipatoria hace que la persona evite la comida, lo que puede derivar en desnutrición, aislamiento social y depresión.

Causas del trastorno

Existen diferentes causas que pueden explicar estas fobias, son las siguientes:

Experiencias traumáticas previas. Uno de los factores más comunes en el desarrollo de la fagofobia es haber vivido un trauma psicológico relacionado con la degustación. Después de este tipo de experiencias, el cerebro asocia el acto de tragar con peligro. Hay muchos tipos de trauma y diferentes formas de superar un trauma. Por ello es importante informarse sobre este tema porque tiene una gran relación con las fobias.

Hipersensibilidad. Algunas personas prestan demasiada atención a las sensaciones de su cuerpo, lo que puede hacer que perciban cambios normales como señales de peligro. Esto genera una conciencia excesiva de la deglución, lo que provoca ansiedad y dificultad para tragar.

Perfeccionismo y control. Las personas que tienden a ser perfeccionistas suelen tener mucho miedo a perder el control. La fagofobia tiene una gran relación con la sensación de pérdida de control sobre el propio cuerpo. En muchas ocasiones las personas desarrollan ideas irracionales sobre la deglución, lo que refuerza su miedo.

Aprendizaje por observación. La fobia también se desencadena al ver a otra persona cercana atragantarse, también se puede adquirir al escuchar historias negativas sobre atragantamientos.

Síntomas de la fobia Sensación de bloqueo en la garganta: La persona puede sentir que su garganta se cierra o que hay un obstáculo que impide el paso de los alimentos. Tensión o espasmos en la garganta: Se puede experimentar rigidez en los músculos del cuello y garganta, lo que dificulta aún más la deglución. Náuseas o arcadas: Algunas personas sienten que tragar podría provocarles vómitos, lo que aumenta su temor a ingerir alimentos o líquidos. Mareos y debilidad: La hiperventilación es uno de los síntomas de la ansiedad que puede generar una sensación de inestabilidad o vértigo. Miedo extremo a asfixiarse: La persona tiene una preocupación constante por la posibilidad de atragantarse o ahogarse al tragar. Pensamientos catastróficos: La mente de la persona con fagofobia está llena de pensamientos negativos y exagerados sobre el acto de tragar. Crisis de ansiedad: Cuando la persona se enfrenta a la comida, puede experimentar una reacción intensa de miedo e incluso pueden experimentar ataques de pánico. Sentimientos de frustración, tristeza o desesperación: Las personas que sufren de fagofobia suelen sentirse muy frustradas y avergonzadas. No entienden por qué no pueden comer como los demás y suelen sentirse tristes y atrapados.

Estrategias de afrontamiento Exposición progresiva: Consiste en graduar de forma gradual la situación de comer y el simple hecho de que pueda surgir un atragantamiento, comenzando con la masticación y con el posterior tragado. Introducción de alimentos de forma gradual y controlada: Esta práctica también nos lleva a paliar los efectos que pueden surgir de trastornos de alimentación, de forma gradual pasando de alimentos semilíquidos a sólidos, controlando de forma consciente la masticación. Comer sin presión y a un ritmo cómodo: Tómate tu tiempo para el placer de la comida, preparando los platos de forma que sean atractivas para la vista y los sentidos, en el pensamiento el placer que supone degustar un buen alimento. Usar distracciones mientras se come: Si la persona está demasiado concentrada en su miedo, puede ser útil distraerse mientras come. Algunas estrategias incluyen comer mientras se ve la televisión o se escucha música, conversar con alguien durante la comida y enfocarse en la textura y sabor de la comida en lugar del miedo. Técnicas de relajación: El buen hábito de la respiración consciente nos puede ayudar antes y durante la comida, concentrarnos en ella mientras masticamos el alimento. Evitar hábitos que refuercen el miedo: Algunas personas desarrollan rituales que creen que les ayudan a tragar, pero en realidad refuerzan la fobia. Hábitos que es mejor evitar: beber agua con cada bocado de forma obligatoria, cortar la comida en trozos minúsculos por miedo, no por comodidad, masticar en exceso hasta sentir que la comida desaparece. Ser paciente y celebrar los avances: Superar la fagofobia no sucede de la noche a la mañana. Es importante reconocer cada pequeño logro y celebrar los avances, por muy mínimos que sean. Lo importante es ir avanzando poco a poco sin desmotivarse y siendo muy consciente de que la recaída es posible, pero no significa fracasar.

Para cualquier consulta sobre esta fobia se puede escribir al correo electrónico mluzmilagros@gmail.com